«Этот год особый». На витебском предприятии вакцинировали всех, кто работает с клиентами

Новости Беларуси. Без паники и с холодной головой сегодня подходят к эпидситуации, в том числе и на предприятиях. Главная цель руководства – сохранить коллектив здоровым и работоспособным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Тогда и сейчас: смотрим, как Витебская область подготовилась ко второй волне коронавируса
Для этого за свои средства закупают вакцины от гриппа. Они, говорят эпидемиологи, тоже неплохой инструмент в борьбе с вирусом, даже коронованным.
Александр Капшуль, директор предприятия «Белоруснефть-Витебскоблнефтепродукт»:
Этот год особый, вторая волна эпидемии предполагается. Ввиду этого весь коллектив, все работники, которые непосредственно контактируют с клиентом, это розничные объекты, по решению администрации 100 % должны вакцинироваться.
Владимир Синкевич, главный врач Витебского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:
В предполагаемый эпидемиологический сезон ожидается циркуляция наряду с возбудителем коронавирусной инфекции и циркуляция вируса гриппа. Конечно, при сочетании этих двух заболеваний, с учетом, что у них одинаковы органы-мишени, то есть это могут быть легкие, сердце и так далее, варианты исходов могут быть разные. Поэтому если есть возможность защититься от какого-то заболевания путем иммунопрофилактики, вакцинации, то это нужно сделать.