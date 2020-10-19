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«Этот год особый». На витебском предприятии вакцинировали всех, кто работает с клиентами

19 октября 2020 20:25
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Новости Беларуси. Без паники и с холодной головой сегодня подходят к эпидситуации, в том числе и на предприятиях. Главная цель руководства – сохранить коллектив здоровым и работоспособным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Для этого за свои средства закупают вакцины от гриппа. Они, говорят эпидемиологи, тоже неплохой инструмент в борьбе с вирусом, даже коронованным.

«Этот год особый». На витебском предприятии вакцинировали всех, кто работает с клиентами-1

Александр Капшуль, директор предприятия «Белоруснефть-Витебскоблнефтепродукт»:
Этот год особый, вторая волна эпидемии предполагается. Ввиду этого весь коллектив, все работники, которые непосредственно контактируют с клиентом, это розничные объекты, по решению администрации 100 % должны вакцинироваться.

«Этот год особый». На витебском предприятии вакцинировали всех, кто работает с клиентами-4

Владимир Синкевич, главный врач Витебского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:
В предполагаемый эпидемиологический сезон ожидается циркуляция наряду с возбудителем коронавирусной инфекции и циркуляция вируса гриппа. Конечно, при сочетании этих двух заболеваний, с учетом, что у них одинаковы органы-мишени, то есть это могут быть легкие, сердце и так далее, варианты исходов могут быть разные. Поэтому если есть возможность защититься от какого-то заболевания путем иммунопрофилактики, вакцинации, то это нужно сделать.

«Этот год особый». На витебском предприятии вакцинировали всех, кто работает с клиентами-7

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# Коронавирус # общество # Владимир Синкевич # Фотофакт

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