«Этот год особый». На витебском предприятии вакцинировали всех, кто работает с клиентами

Новости Беларуси. Без паники и с холодной головой сегодня подходят к эпидситуации, в том числе и на предприятиях. Главная цель руководства – сохранить коллектив здоровым и работоспособным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тогда и сейчас: смотрим, как Витебская область подготовилась ко второй волне коронавируса

Для этого за свои средства закупают вакцины от гриппа. Они, говорят эпидемиологи, тоже неплохой инструмент в борьбе с вирусом, даже коронованным.