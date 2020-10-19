«Целый месяц мы уже ведём этот листок». В одной из витебских школ ввели термографики

Новости Беларуси. Минздрав утвердил рекомендации для организаций и предприятий по профилактике COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Минздрав утвердил рекомендации для организаций и предприятий по профилактике COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Целый месяц мы уже ведем этот листок – перед тем, как уходить в школу, наши родители измеряют нам температуру и записывают в этот листок.
Такой термографик – ноу-хау 42-й витебской школы. В остальном все меры предосторожности как и у всех.
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С точностью до минуты классы централизованно, не пересекаясь друг с другом, ходят в столовую, гардероб.
Проветривают помещения, протирают ручки. На первом уроке выборочно измеряют температуру. Обрабатывают руки дети по желанию, взрослые – всегда. Учителя – обязательно в маске и перчатках. Общешкольные праздники отменены.
Людмила Лозина, директор средней школы № 42 имени Д. Ф. Райцева:
Каждый учитель по своему графику после своего последнего урока выводит класс, чтобы дети оделись и ушли домой. Здесь у нас интервалы по три минуты. Все родители на улице, хотя похолодало, но с пониманием относятся, все ждут своих деток, а учитель уже выводит в школьный двор детей.