«Целый месяц мы уже ведём этот листок». В одной из витебских школ ввели термографики

Новости Беларуси. Минздрав утвердил рекомендации для организаций и предприятий по профилактике COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Целый месяц мы уже ведем этот листок – перед тем, как уходить в школу, наши родители измеряют нам температуру и записывают в этот листок.

Такой термографик – ноу-хау 42-й витебской школы. В остальном все меры предосторожности как и у всех.

Тогда и сейчас: смотрим, как Витебская область подготовилась ко второй волне коронавируса

С точностью до минуты классы централизованно, не пересекаясь друг с другом, ходят в столовую, гардероб.