Как рождаются и продолжаются офицерские династии? Поговорили с семьёй пограничников

Марина Марчук, военнослужащая Брестской пограничной группы: Мои дедушки по папиной линии Машаров Геннадий Андреевич, также по маминой линии Морозов Николай Алексеевич были пограничниками. Папа также пошел по стопам моего дедушки. А так как я уже пошла по стопам своего папы, то, получается, основателем нашей династии является мой дедушка по папиной линии Машаров Геннадий Андреевич.

Михаил Марчук, военнослужащий Брестской пограничной группы:

У меня немного попроще ситуация. У меня отец также проходил службу только срочную в пограничных войсках КГБ СССР еще в конце 1960-х – начале 1970-х годов. И для меня, вот в моем детстве воспоминание, День пограничника тоже отмечался. Конечно, наверное, не так масштабно, как в семье моей супруги, потому что там реально большая династия. Дедушки, бабушки, папа достигли определенных высот своей профессии. Но вместе с тем это тоже было запоминающееся. И День пограничника также у нас отмечался.