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Какие меры важно соблюдать во время второй волны коронавируса? Рассказывает врач

11 октября 2020 18:12
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Новости Беларуси. Прирост до 500 человек в сутки и официальное заявление: в Беларуси вторая волна коронавируса. COVID-19, который, казалось бы, пошел на спад, вновь здесь, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Новости недели не радовали. Им заразились и люди публичные: сенатор Анатолий Исаченко, депутат Андрей Савиных, певец Александр Солодуха.

Какие меры важно соблюдать во время второй волны коронавируса? Рассказывает врач-1

Дмитрий Боярович, корреспондент:
Как сделать так, чтобы вторая волна была менее интенсивной, какие меры нужно соблюдать? Возможно, появились новые рекомендации с учетом прожитых нами месяцев?

Коллективный иммунитет во время коронавируса: миф или реальность?

Какие меры важно соблюдать во время второй волны коронавируса? Рассказывает врач-4

Алина Дронина, заместитель директора по научной работе РНПЦ эпидемиологии и микробиологии:
Практически ничего нового я не скажу, но прошу обратить внимание, что меры физического дистанцирования очень нужны и важны. Масочный режим: маски очень сильно защищают от заражения. Они снижают дозу вируса, который попадает в организм человека. Если человек контактирует с заболевшим, который в маске (то есть оба в маске), и правила ношения масок соблюдаются, то мы можем снизить риск заражения до 1,5 %.

Как бы там ни было, недооценивать вирус не стоит. Социальное дистанцирование и маски – это «маст-хэв» для тех, кто заботится и о себе, и окружающих. 

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# Коронавирус # общество # Дмитрий Боярович # Алина Дронина # Анатолий Исаченко # Александр Солодуха # Андрей Савиных # Фотофакт

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