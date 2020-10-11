Какие меры важно соблюдать во время второй волны коронавируса? Рассказывает врач

Новости Беларуси. Прирост до 500 человек в сутки и официальное заявление: в Беларуси вторая волна коронавируса. COVID-19, который, казалось бы, пошел на спад, вновь здесь, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Новости недели не радовали. Им заразились и люди публичные: сенатор Анатолий Исаченко, депутат Андрей Савиных, певец Александр Солодуха.

Дмитрий Боярович, корреспондент:

Как сделать так, чтобы вторая волна была менее интенсивной, какие меры нужно соблюдать? Возможно, появились новые рекомендации с учетом прожитых нами месяцев? Коллективный иммунитет во время коронавируса: миф или реальность?