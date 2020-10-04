Школы во время коронавируса. Главные эпидправила для работников и учащихся
Новости Беларуси. Из-за пандемии школы обязаны соблюдать эпидправила, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Например, полтора метра между столами в столовой. Все, кто связан с приготовлением пищи, должны надевать маски и перчатки. А еще – следить за здоровьем своим и учащихся.
Татьяна Островская, заведующая отделением Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:
Работники пищеблока перед приходом на работу должны измерить температуру и записать ее в журнале здоровья. Не допускаются на пищеблок работники с повышенной температурой, с признаками каких-то респираторных заболеваний.
Второе. Они должны постоянно использовать маски, как во время приготовления пищи, так и, особенно, при раздаче, при порционировании. Дозаторы должны быть постоянно заправлены моющими средствами – жидким мылом. А для работников пищеблока – еще и антисептиком.
Дмитрий Боярович, корреспондент:
Почти в каждой третьей школе, которые проверяли специалисты – гигиенисты, эпидемиологи, – выявлены нарушения. Это так?
Татьяна Островская:
Мы очень внимательно относимся к выполнению этих требований. Особенно, если это требования по COVID. Поэтому если мы пристально это контролируем, какие-то отдельные нарушения замечаем. Обычно это нарушения текущего характера, которые можно устранить еще в ходе проверки.
Очень сложно обеспечить самодистанцирование, потому что дети не всегда понимают, что должны держать дистанцию в полтора метра, когда они стоят в очереди за буфетной продукцией, при рассаживании не во всех школах это возможно соблюсти.
Мы видим иногда, что работник пищеблока имеет маску, но он ее спустил на подбородок. Подходим, объясняем, что это прежде всего ваша безопасность, ваших коллег.
Читайте также:
Они максимально сохраняют полезные свойства продуктов. Посмотрите, в каких аппаратах готовят еду в школьных столовых Минска
«Выглядит, как будто обед в кафе». Как кормят детей в минской школе
Что будет, если злоупотреблять фастфудом в школьном возрасте. Объясняет диетолог