Школы во время коронавируса. Главные эпидправила для работников и учащихся

Новости Беларуси. Из-за пандемии школы обязаны соблюдать эпидправила, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Например, полтора метра между столами в столовой. Все, кто связан с приготовлением пищи, должны надевать маски и перчатки. А еще – следить за здоровьем своим и учащихся.

Татьяна Островская, заведующая отделением Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:

Работники пищеблока перед приходом на работу должны измерить температуру и записать ее в журнале здоровья. Не допускаются на пищеблок работники с повышенной температурой, с признаками каких-то респираторных заболеваний. Второе. Они должны постоянно использовать маски, как во время приготовления пищи, так и, особенно, при раздаче, при порционировании. Дозаторы должны быть постоянно заправлены моющими средствами – жидким мылом. А для работников пищеблока – еще и антисептиком.