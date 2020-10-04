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Школы во время коронавируса. Главные эпидправила для работников и учащихся

04 октября 2020 17:43
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Новости Беларуси. Из-за пандемии школы обязаны соблюдать эпидправила, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Например, полтора метра между столами в столовой. Все, кто связан с приготовлением пищи, должны надевать маски и перчатки. А еще – следить за здоровьем своим и учащихся.

Школы во время коронавируса. Главные эпидправила для работников и учащихся-1

Татьяна Островская, заведующая отделением Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:
Работники пищеблока перед приходом на работу должны измерить температуру и записать ее в журнале здоровья. Не допускаются на пищеблок работники с повышенной температурой, с признаками каких-то респираторных заболеваний.

Второе. Они должны постоянно использовать маски, как во время приготовления пищи, так и, особенно, при раздаче, при порционировании. Дозаторы должны быть постоянно заправлены моющими средствами – жидким мылом. А для работников пищеблока – еще и антисептиком.

Школы во время коронавируса. Главные эпидправила для работников и учащихся-4

Дмитрий Боярович, корреспондент:
Почти в каждой третьей школе, которые проверяли специалисты – гигиенисты, эпидемиологи, – выявлены нарушения. Это так?

Школы во время коронавируса. Главные эпидправила для работников и учащихся-7

Татьяна Островская:
Мы очень внимательно относимся к выполнению этих требований. Особенно, если это требования по COVID. Поэтому если мы пристально это контролируем, какие-то отдельные нарушения замечаем. Обычно это нарушения текущего характера, которые можно устранить еще в ходе проверки.

Очень сложно обеспечить самодистанцирование, потому что дети не всегда понимают, что должны держать дистанцию в полтора метра, когда они стоят в очереди за буфетной продукцией, при рассаживании не во всех школах это возможно соблюсти.

Мы видим иногда, что работник пищеблока имеет маску, но он ее спустил на подбородок. Подходим, объясняем, что это прежде всего ваша безопасность, ваших коллег.

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# Коронавирус # общество # Дмитрий Боярович # Татьяна Островская # Фотофакт

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