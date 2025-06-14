Nazareth, «Чайф», «Алиса» и другие – что известно о рок-фестивале «Солнцестояние» в Пружанах

Рок чистой воды! Пружаны снова становится центром притяжения меломанов и представителей рок-культуры. 27-28 июня. Всех приглашаем на «Солнцестояние»! О подробностях фестиваля узнаем у нашего гостя. В студии «Нового утра» на РТР-Беларусь Дмитрий Ракусов, представитель соорганизатора рок-фестиваля «Солнцестояние».

Юлия Самусенко, ведущая:

У нас каждый год в стране проходят какие-то фестивали и интересные мероприятия. Расскажите, чем уникален «Солнцестояние»?

Дмитрий Ракусов, представитель соорганизатора рок-фестиваля «Солнцестояние»:

Потому что подобных фестивалей в Республике Беларусь не проходило до определенного времени. У нас рок-фестиваль с шикарным лайнапом, он двухдневный. У нас выступит в этом году порядка 12 рок-коллективов. И все они очень популярные, мирового масштаба, очень классные и драйвовые. Все это проходит в городе Пружаны с 27 на 28 и с 28 на 29 июня. Поэтому совсем скоро мы всех ждем, приглашаем и вас тоже.

Юрий Царев, ведущий:

Про лайнап, пожалуйста, поподробнее.

Дмитрий Ракусов:

С удовольствием расскажу про лайнап. У нас в этом году будут замечательные коллективы. Будет группа Nazareth. Знаменитая группа «Чайф», «Алиса», «Крематорий», «Горшенев». В этом году будет Сурганова и оркестр. В общем, очень много. А для молодежи, кстати, Xolidayboy в этом году у нас будет.

Юрий Царев:

Он, конечно, не совсем роковый, конечно, такой, да?