Nazareth, «Чайф», «Алиса» и другие – что известно о рок-фестивале «Солнцестояние» в Пружанах

Рок чистой воды! Пружаны снова становится центром притяжения меломанов и представителей рок-культуры. 27-28 июня. Всех приглашаем на «Солнцестояние»! О подробностях фестиваля узнаем у нашего гостя. В студии «Нового утра» на РТР-Беларусь Дмитрий Ракусов, представитель соорганизатора рок-фестиваля «Солнцестояние».
Юлия Самусенко, ведущая:
У нас каждый год в стране проходят какие-то фестивали и интересные мероприятия. Расскажите, чем уникален «Солнцестояние»?
Дмитрий Ракусов, представитель соорганизатора рок-фестиваля «Солнцестояние»:
Потому что подобных фестивалей в Республике Беларусь не проходило до определенного времени. У нас рок-фестиваль с шикарным лайнапом, он двухдневный. У нас выступит в этом году порядка 12 рок-коллективов. И все они очень популярные, мирового масштаба, очень классные и драйвовые. Все это проходит в городе Пружаны с 27 на 28 и с 28 на 29 июня. Поэтому совсем скоро мы всех ждем, приглашаем и вас тоже.
Юрий Царев, ведущий:
Про лайнап, пожалуйста, поподробнее.
Дмитрий Ракусов:
С удовольствием расскажу про лайнап. У нас в этом году будут замечательные коллективы. Будет группа Nazareth. Знаменитая группа «Чайф», «Алиса», «Крематорий», «Горшенев». В этом году будет Сурганова и оркестр. В общем, очень много. А для молодежи, кстати, Xolidayboy в этом году у нас будет.
Юрий Царев:
Он, конечно, не совсем роковый, конечно, такой, да?
Дмитрий Ракусов:
Вы знаете, когда они играют вживую, вживую играют, то прям там такой драйвовый рок такой, знаете, поп-рок, но он на самом деле фирмовый, профессиональный, ребята хорошо работают.
В этом году нам писали очень многие белорусские коллективы, рок-коллективы, о том, что вы проводите такой классный фестиваль, но нет возможности выступить нашим рок-группам, отечественным рок-коллективам. И мы приняли решение сделать еще одну сцену – установить сцену в парке. И у нас будет, в принципе, наверное, круглосуточный рок звучать, потому что в дневное время будут выступать наши отечественные рок-коллективы, а уже вечерний, основной и важный для всех нас концерт. Но не менее важны и наши рок-коллективы, потому что я уверен, что они покажут очень классный рок.
Почему площадкой стали именно Пружаны – смотрите в видео.