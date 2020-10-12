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Как прививка от гриппа может помочь в лечении коронавируса? Объясняют врачи

12 октября 2020 20:12
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Новости Беларуси. Белорусская медицина не раз доказывала, что способна справиться с трудностями, когда на кону стоит наше здоровье и даже жизнь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На подходе новый всплеск COVID-19. Закуплено и работает современное лечебно-диагностическое оборудование, медики научились работать в экстренных условиях, в поликлиниках разграничены потоки пациентов.

Чего не хватает каждому из нас, чтоб не заболеть самим и не заразить других? Разбиралась Оксана Семашко.

Как прививка от гриппа может помочь в лечении коронавируса? Объясняют врачи-1

С градусником, антисептиком и маской – именно так в поликлиниках сейчас встречают пациентов. Доктора констатируют наплыв пациентов с COVID. Потоки людей с признаками инфекционных заболеваний и без решено разграничить.

Как прививка от гриппа может помочь в лечении коронавируса? Объясняют врачи-4

Градусник, пожалуйста. Под мышку.

Непросто в это время приходится врачам общей практики. На работе Александра в защитной экипировке. То, что белорусы стали бережнее относиться к своей жизни и здоровью других, уже обнадеживает.

Как прививка от гриппа может помочь в лечении коронавируса? Объясняют врачи-7

Александра Орловская, врач общей практики 34-й центральной районной клинической поликлиники Минска:
Пожилые беспокоятся, как им приходить для выписки их каждодневных средств. Благодаря этому в нашей поликлинике создана услуга, когда они могут в регистратуру позвонить и оставить заявку на продление выписки препаратов, и при наличии осмотра их лечащим доктором уже мы можем на дом прийти с готовыми рецептами.

Работают при поликлиниках инфекционные отделения со шлюзами между чистой и грязной зоной. Сюда сразу отправляют температурящих.

Как прививка от гриппа может помочь в лечении коронавируса? Объясняют врачи-10

На КТ приходят десятки людей. Двусторонняя пневмония, вызванная COVID, здесь уже не редкое явление. И если бы все-таки действовали эти якобы лекарства от коронавируса, которые активно рекламируют в соцсетях, то и пациентов таких не было. Все эти таблетки, по словам врачей, откровенный фейк. Жажда коммерческой наживы, не более того. Лучше довериться опыту докторов и своему собственному.

Как прививка от гриппа может помочь в лечении коронавируса? Объясняют врачи-13

Кристина Пилипенко, врач-инфекционист 34-й центральной районной клинической поликлиники Минска:
Если родственник заболел, у него, возможно, просто катаральные явления насморк, кашель, боль в горле, температуры даже может не быть. Или повышение температуры. Значит, максимально пациент должен изолироваться. Он должен понимать, что вне зависимости, это коронавирусная инфекция, грипп или парагрипп, риновирус, он должен обезопасить своих родных от себя. Конечно, меньше контакта на кухне, туалеты, ванные, чтобы предметы все были индивидуально, а не одним полотенцем все вытирались, когда кто-то в семье болеет.

Как прививка от гриппа может помочь в лечении коронавируса? Объясняют врачи-16

Оксана Семашко, корреспондент:
В быту, советуют медики, меры профилактики соблюдать нужно, только без фанатизма. И переживать так не стоит. В непростой эпидемиологической ситуации нам помогут медики и мы сами, а не советчики из соцсетей. Ведь после знакомства с работой диванных лидеров мнений не далеко и до кабинета кардиологов и психотерапевтов.

Как прививка от гриппа может помочь в лечении коронавируса? Объясняют врачи-19

Светлана Качура, заместитель главного врача 34-й центральной районной клинической поликлиники Минска:
Мы наблюдаем рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, в отличие от летнего периода. Где-то 70 % от уровня марта этого года, то есть идет повышение достаточно серьезное. Хотелось бы обратиться к нашим пациентам, в том числе чтобы они нам помогли. Прежде всего это уберечь себя от вирусных инфекций. И на данный момент очень актуальна иммунизация против гриппа. Это необходимо для того, чтобы не смешивались две инфекции, тогда сложнее будет разобраться, сложнее будет спасти.

Как прививка от гриппа может помочь в лечении коронавируса? Объясняют врачи-22

Алгоритм действий сегодня достаточно прост: надевать маску, не пачкая ее с обеих сторон руками, носить перчатки и не прислоняться к лицу, обрабатывать гаджеты и поверхности 70-процентным спиртовым раствором, тщательно мыть руки и продукты.

В нашей стране это носит рекомендательный характер, так что каждый решает сам, стоит ли рисковать здоровьем и жизнью.

Как прививка от гриппа может помочь в лечении коронавируса? Объясняют врачи-25

Оксана Семашко:
Честно говоря, пообщавшись с врачами, ходить без маски уже и не хочется. Сезонная заболеваемость ОРВИ сейчас чуть выше, но она сезонная. А вот коронавирус... Если мы не будем соблюдать элементарные правила гигиены и дистанцию, коронавирусная инфекция уровня прошлой весны нас настигнет уже через несколько месяцев.

Наши клиники готовы ко второй волне COVID-19.

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# Коронавирус # Здоровье # Александра Орловская # Кристина Пилипенко # Оксана Семашко # Светлана Качура # Фотофакт

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