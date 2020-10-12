Как прививка от гриппа может помочь в лечении коронавируса? Объясняют врачи

Новости Беларуси. Белорусская медицина не раз доказывала, что способна справиться с трудностями, когда на кону стоит наше здоровье и даже жизнь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На подходе новый всплеск COVID-19. Закуплено и работает современное лечебно-диагностическое оборудование, медики научились работать в экстренных условиях, в поликлиниках разграничены потоки пациентов. Чего не хватает каждому из нас, чтоб не заболеть самим и не заразить других? Разбиралась Оксана Семашко.

С градусником, антисептиком и маской – именно так в поликлиниках сейчас встречают пациентов. Доктора констатируют наплыв пациентов с COVID. Потоки людей с признаками инфекционных заболеваний и без решено разграничить.

Градусник, пожалуйста. Под мышку. Непросто в это время приходится врачам общей практики. На работе Александра в защитной экипировке. То, что белорусы стали бережнее относиться к своей жизни и здоровью других, уже обнадеживает.

Александра Орловская, врач общей практики 34-й центральной районной клинической поликлиники Минска:

Пожилые беспокоятся, как им приходить для выписки их каждодневных средств. Благодаря этому в нашей поликлинике создана услуга, когда они могут в регистратуру позвонить и оставить заявку на продление выписки препаратов, и при наличии осмотра их лечащим доктором уже мы можем на дом прийти с готовыми рецептами. Работают при поликлиниках инфекционные отделения со шлюзами между чистой и грязной зоной. Сюда сразу отправляют температурящих.

На КТ приходят десятки людей. Двусторонняя пневмония, вызванная COVID, здесь уже не редкое явление. И если бы все-таки действовали эти якобы лекарства от коронавируса, которые активно рекламируют в соцсетях, то и пациентов таких не было. Все эти таблетки, по словам врачей, откровенный фейк. Жажда коммерческой наживы, не более того. Лучше довериться опыту докторов и своему собственному.

Кристина Пилипенко, врач-инфекционист 34-й центральной районной клинической поликлиники Минска:

Если родственник заболел, у него, возможно, просто катаральные явления – насморк, кашель, боль в горле, температуры даже может не быть. Или повышение температуры. Значит, максимально пациент должен изолироваться. Он должен понимать, что вне зависимости, это коронавирусная инфекция, грипп или парагрипп, риновирус, – он должен обезопасить своих родных от себя. Конечно, меньше контакта на кухне, туалеты, ванные, чтобы предметы все были индивидуально, а не одним полотенцем все вытирались, когда кто-то в семье болеет.

Оксана Семашко, корреспондент:

В быту, советуют медики, меры профилактики соблюдать нужно, только без фанатизма. И переживать так не стоит. В непростой эпидемиологической ситуации нам помогут медики и мы сами, а не советчики из соцсетей. Ведь после знакомства с работой диванных лидеров мнений не далеко и до кабинета кардиологов и психотерапевтов.

Светлана Качура, заместитель главного врача 34-й центральной районной клинической поликлиники Минска:

Мы наблюдаем рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, в отличие от летнего периода. Где-то 70 % от уровня марта этого года, то есть идет повышение достаточно серьезное. Хотелось бы обратиться к нашим пациентам, в том числе чтобы они нам помогли. Прежде всего – это уберечь себя от вирусных инфекций. И на данный момент очень актуальна иммунизация против гриппа. Это необходимо для того, чтобы не смешивались две инфекции, тогда сложнее будет разобраться, сложнее будет спасти.