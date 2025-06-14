В Минске прошёл 20-й благотворительный праздник творчества «От сердца к сердцу»

С добром и любовью. В столице прошел 20-й благотворительный праздник творчества «От сердца к сердцу». Он объединил более тысячи человек из социальных пансионатов Минска и Минской области. Участники фестиваля поделились своими талантами и яркими номерами.

Валерий Максимович, художник:

Творчество началось с нуля в пансионате. Написал первую картину маслом. И занимаюсь сейчас, посещаю изостудию, пишу картины. Мне нравится пейзажи писать. Портреты немного получаются. Впечатляюсь от жизни, от картин, от фотографий. Что привлечет, то и пытаюсь перенести на холст.

Екатерина Пукало, заместитель директора социального пансионата «Гармония»:

В социальных пансионатах успешно реализуются различные творческие проекты. Подопечные могут себя реализовать в любом виде деятельности. Самое актуальное – это художественное направление. У нас большое количество картин. Художники рисуют с удовольствием. Очень популярно гончарное производство. Мастерская гончарная пользуется также спросом подопечных. Швейные мастерские. Активно развиваются музыкальные направления. Музыкальная терапия – это одна из лучших терапий, которую можно только представить и придумать в социальных учреждениях.