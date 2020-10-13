Минздрав назвал фейком рассылку писем по принудительной вакцинации от коронавируса
Новости Беларуси. Рассылка электронных сообщений белорусам об участии в испытаниях вакцины «Спутник V» не что иное, как спам, предупредили в Минздраве. Эти сообщения исходят от мошенников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сотрудники ведомства не рассылают такую информацию.
В Минздраве также отметили, что участие в клинических испытаниях ведется только добровольно и после проведения большого количества предварительных лабораторных обследований.
В Министерство поступило значительное количество обращений граждан, которые пожелали принять участие в клинических испытаниях. Перед этим доброволец подписывает согласие, и «такие вопросы не решаются по электронной почте», добавили в пресс-службе.