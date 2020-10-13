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Минздрав назвал фейком рассылку писем по принудительной вакцинации от коронавируса

13 октября 2020 09:17
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Новости Беларуси. Рассылка электронных сообщений белорусам об участии в испытаниях вакцины «Спутник V» не что иное, как спам, предупредили в Минздраве. Эти сообщения исходят от мошенников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сотрудники ведомства не рассылают такую информацию.

Минздрав назвал фейком рассылку писем по принудительной вакцинации от коронавируса -1

В Минздраве также отметили, что участие в клинических испытаниях ведется только добровольно и после проведения большого количества предварительных лабораторных обследований.

Минздрав назвал фейком рассылку писем по принудительной вакцинации от коронавируса -4

В Министерство поступило значительное количество обращений граждан, которые пожелали принять участие в клинических испытаниях. Перед этим доброволец подписывает согласие, и «такие вопросы не решаются по электронной почте», добавили в пресс-службе.

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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