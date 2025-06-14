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Иран пригрозил ударами Британии, США и Франции за поддержку Израиля

14 июня 2025 11:00
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Иран пригрозил ударами Британии, США и Франции за поддержку Израиля-0

Тегеран заявил Вашингтону, Парижу и Лондону о готовности осуществить удары по их базам в случае поддержки Тель-Авива, пишет РИА Новости со ссылкой на Mehr.

Сообщается, что от Ирана последовало официальное заявление Франции, Британии и США о проведении более масштабных атак против Израиля. Страны, которые окажут помощь в нивелировании атак Ирана по Израилю, пополнят «число целей: их военные базы в Персидском заливе, а также морские суда в Персидском заливе и Красном море», – передает информагентство.

Фото: Pinterest

# Международная политика

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