Надо ли детям носить маски в кабинетах? Как соблюдается респираторный этикет в школах Минска

Новости Беларуси. В школах Минска особое внимание уделяют мерам по профилактике респираторных заболеваний, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. На входе в учреждение у детей и педагогов обязательно измеряют температуру, потом внимательно следят за состоянием здоровья. В классах ученикам необязательно находиться в масках, а вот для учителей средства защиты необходимы. Обеспечены учреждения и антисептическими средствами. Подробности в материале Анастасии Кончиц.

Осень – время респираторных заболеваний. Поэтому в школах к учебному процессу подошли во всеоружии, в том числе с точки зрения здоровья. Действует ряд профилактических мероприятий. Например, ведется журнал здоровья, где записывается состояние каждого пришедшего на работу педагога. Им обязательно измеряют температуру. Такую же процедуру проходят и ученики.

Наталья Потеенко, директор средней школы № 35 имени Героя Советского Союза Д. Азизова:

Первичный осмотр детей производится сразу, когда они переступают порог школы. И учитель, конечно же, ведя урок, анализирует состояние детей. Если кому-то в середине дня становится плохо, конечно же, мы проводим в медкабинет, сообщаем родителям. К слову, регулярно обрабатываются все поверхности. Например, персонал уделяет особое внимание дезинфекции дверных ручек и перил, ведь до них ребята дотрагиваются каждую перемену. Все учителя на уроках обязательно работают в масках. Педагоги признаются: на учебный процесс это никак не влияет.

Ирина Бакиновская, учительница средней школы № 35 имени Героя Советского Союза Д. Азизова:

Для себя я считаю, что это как средство защиты, то есть мне удобно, ничего не мешает моей работе. Я ношу с собой пакет, в пакете лежат чистые маски. Поэтому каждые два часа я их снимаю, откладываю в другую сторону. Дети носят по желанию, по своему усмотрению.

К слову, чтобы укрепить иммунитет, для детей также составили витаминный рацион. В меню свежие фрукты и овощи, натуральные соки. В столовой ребят стараются рассаживать на безопасном расстоянии. Обязательная процедура – мытье рук.

Ирина Быстрик, ученица средней школы № 35 имени Героя Советского Союза Д. Азизова:

Нужно мыть руки перед едой, перед тем, как войти в дом, вообще, что-то делать.

Константин Овчинников, ученик средней школы № 35 имени Героя Советского Союза Д. Азизова:

Когда нет возможности помыть руки, надо обработать антисептиком, чтобы не заболеть.