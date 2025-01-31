Технологии должны быть везде! Какие современные тенденции продвигает ЕАЭС?

Промышленная кооперация и цифровая трансформация – приоритетные направления интеграции ЕАЭС. Их обозначил премьер-министр Беларуси в ходе Евразийского межправсовета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Саммит прошел в Алматы. Помимо России, Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана, в нем приняли участие наблюдатели при союзе – Иран, Куба и Узбекистан, а также приглашенные гости – Азербайджан и Таджикистан. Как отметили участники встречи, в текущем году ЕАЭС завершает 5-летнюю программу развития евразийской экономической интеграции, поэтому партнерам необходимо подготовить базу для выполнения всех запланированных задач – от реализации совместных проектов до работы внутреннего рынка. Сегодня же в Алматы открылся и масштабный цифровой форум, который объединил ведущих мировых экспертов в области практического применения IT-технологий. Разработки на базе искусственного интеллекта там представляет и наша страна. Сферы их применения самые разные – природопользование, информационная безопасность, жилищно-коммунальное хозяйство, медицина. В этом году в ЕАЭС намерены активизировать взаимодействие в области цифровой трансформации. И как заявил премьер-министр Беларуси, внедрение IT-технологий и инноваций должно проходить на базе единых принципов и подходов. Глеб Прокофьев – о современных тенденциях в объединении, проверенном годами.

Десятки влиятельных мировых экспертов IT, 80 международных инновационных проектов, 40 тысяч посетителей. Это Digital Almaty 2025 – все о новейших технологиях в области искусственного интеллекта, от образования до промышленности, от защиты прав человека до кибербезопасности. Обширная география участников. Представлена и белорусская площадка. Наши разработки охватывают различные сферы – промышленность, сельское хозяйство, медицина. К примеру, эта программа с помощью искусственного интеллекта помогает в диагностике онкозаболеваний. Разработка уже внедрена в четырех учреждениях Гомеля.

Владислав Волчек, руководитель проектов отдела инновационных разработок компании по разработке программного обеспечения:

В случае необходимости искусственный интеллект выявляет подозрительные образования, и он их выделяет. Выделяет разными цветами и выделяет их в зависимости от локализации. Врач смотрит, обращает внимание непосредственно уже на эти подозрительные образования. И может уже более прицелено на них обратить внимание. Уже посчитали, что искусственный интеллект обрабатывает снимки примерно за 60 секунд. А без него специалисту понадобится 15 минут, чтобы проанализировать результаты.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Наши разработки, конечно же, не заменят врачей. Человек по-прежнему играет ключевую роль в диагностике и выборе методов лечения. Искусственный интеллект лишь помогает быстрее анализировать информацию. Искусственный интеллект проник во все сферы жизни. Это помогает ускорить различные процессы. И не только локально, но и в масштабах всего государства.

Павел Ткач, первый заместитель министра связи и информатизации Беларуси:

У нас есть электронная система работы с обращениями граждан. И мы планируем искусственный интеллект для автоматической обработки этих обращений, чтобы действительно выявить, какая проблема, не в ручном режиме отслеживая, а именно искусственным интеллектом, будем понимать, на какие отрасли необходимо обратить внимание, на какие-то сферы услуг, где больше обращений, с чем они связаны. И действительно вырабатывать превентивные уже управленческие решения. За цифрой будущее. Страны ЕАЭС ведут работу по внедрению новейших технологий во все сферы жизни. Сегодня белорусский премьер обозначил одно условие – процесс должен вестись по единым принципам. В год председательства Беларуси в ЕАЭС страны союза намерены активизировать взаимодействие в области цифровой трансформации.

Максим Ермолович, министр по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии:

Это позволит субъектам предпринимательской деятельности всех стран союза реализовать свое право, предусмотренное договором, заявляться на торги при осуществлении государственных закупок в других странах союза. Это очень важно. Мы понимаем, что цифровизация пойдет дальше, особенно в таких важных для государств сферах, как государственные закупки, корпоративные закупки. Все борются страны за цифровой суверенитет. Иногда это приводит к ограничениям во взаимной торговле. В 2025 году Беларусь председательствует в органах Евразийского экономического союза. Вместе с другими представителями пятерки и за прошедшее десятилетие мы сумели доказать состоятельность идеи тесной экономической интеграции, свою жизнеспособность и результативность.