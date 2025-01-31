В Национальном архиве презентовали выставку «Березинский заповедник: 100 лет сохраняя будущее»

Зубры, медведи и волки. Четыре типа экосистем, более 800 видов растений и 60 водоемов. Вековой юбилей отмечает жемчужина белорусского поозерья – Березинский биосферный заповедник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это территория единения с первозданной природой и знакомства с разнообразием флоры и фауны нашей страны. Этот уникальный клочок земли сохранен в первозданном диком виде. Во многом благодаря ему Беларусь и называют «легкими Европы».

По случаю 100-летнего юбилея в Национальном архиве воссоздали атмосферу Березинского заповедника. Временная экспозиция знакомит посетителей с разнообразными обитателями животного и растительного мира, дарит красоту и неповторимость уникальных ландшафтов, запечатленных на фотографиях в разные поры года, а также рассказывает о многочисленных краснокнижниках.

Валерий Ивкович, заместитель директора Березинского биосферного заповедника по научно-исследовательской работе:

Это живая история, с которой может познакомиться круг людей, которые придут на эту выставку. Это 100 лет назад документ о создании заповедника. Также документы периода военных действий и партизанского движения на территории заповедника. Документы, которые здесь представлены, по ликвидации заповедника, послевоенный период, и потом после его восстановления по ходатайству ученых нашей Академии наук.

Березенский биосферный заповедник известен не только в нашей стране, но и как европейский природоохранный комплекс. С 1979 года он состоит во Всемирной сети биосферных резерваторов программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера», а так же многочисленных европейских организаций, защищающих природоохранные территории.