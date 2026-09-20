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Новости по тегу #Глеб Прокофьев

Агроновинки от лидских конструкторов: когда техника выйдет в поля?
20 сентября 2026 16:57

Агроновинки от лидских конструкторов: когда техника выйдет в поля?

Новый законотворческий сезон у парламентариев – рассказываем о задачах и новых законопроектах
15 сентября 2026 17:53

Новый законотворческий сезон у парламентариев – рассказываем о задачах и новых законопроектах

Что может стать поводом для проверки вещей учащихся и как к этому отнеслись сами дети? Узнали
03 сентября 2026 18:40

Что может стать поводом для проверки вещей учащихся и как к этому отнеслись сами дети? Узнали

Перспективы сотрудничества Минска и Баку обсудили в правительстве Беларуси
02 июня 2026 18:30

Перспективы сотрудничества Минска и Баку обсудили в правительстве Беларуси

В мемориальном комплексе «Хатынь» проходит акция «Приди и поклонись»
22 марта 2026 07:55

В мемориальном комплексе «Хатынь» проходит акция «Приди и поклонись»

Вместо песен Мота – закрытые двери! Кто продавал фальшивые билеты 14 февраля?
22 февраля 2026 17:08

Вместо песен Мота – закрытые двери! Кто продавал фальшивые билеты 14 февраля?

Этот сорт рапса станет аграрным блокбастером! Какие новинки готовят белорусские селекционеры
15 февраля 2026 17:58

Этот сорт рапса станет аграрным блокбастером! Какие новинки готовят белорусские селекционеры

«Железный тыл» посевной: как модернизируют райагросервисы в Беларуси?
01 февраля 2026 17:15

«Железный тыл» посевной: как модернизируют райагросервисы в Беларуси?

Лукашенко привёл в боевую готовность воинскую часть. Как идёт масштабная проверка войск?
23 января 2026 17:21

Лукашенко привёл в боевую готовность воинскую часть. Как идёт масштабная проверка войск?

За плохой интернет будут штрафовать! Как целая деревня в Беларуси оказалась в информационной изоляции?
11 января 2026 17:16

За плохой интернет будут штрафовать! Как целая деревня в Беларуси оказалась в информационной изоляции?

Мандарины, шампанское и всё для оливье! Какие продукты закупают белорусы к новогоднему столу
31 декабря 2025 17:06

Мандарины, шампанское и всё для оливье! Какие продукты закупают белорусы к новогоднему столу

Истребители, ЗРК и «Орешник»! Какой техникой пополнилась белорусская армия за 2025 год?
28 декабря 2025 16:56

Истребители, ЗРК и «Орешник»! Какой техникой пополнилась белорусская армия за 2025 год?