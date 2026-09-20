Новости по тегу #Глеб Прокофьев

Сейчас предприятие – один из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники в Беларуси. В линейке сеялки, опрыскиватели, почвообрабатывающие машины и посевные комплексы. Уже свыше 700 сельхозагрегатов работают на наших полях. И белоруского в них от 60% до 90%.
В числе ключевых ориентиров Палаты представителей – оперативное обеспечение интересов граждан и защита суверенитета. Очертили план работы и в Совете Республики.
В Сети некоторые пользователи пытаются спекулировать на теме, искусственно нагнетая тревогу. На практике все выглядит максимально корректно, никакого волнения для детей.
Большая азербайджанская делегация в эти дни работает в белорусской столице.
На протяжении дня сюда будут нести цветы в память обо всех, кто погиб от рук карателей.
Некоторым минчанам, кто хотел провести праздник всех влюбленных на концерте российского исполнителя, вместо этого пришлось обращаться в милицию.
Новый сорт рапса «Орлан» по заверениям ученых станет аграрным блокбастером – все для этого есть. Во-первых, прокачали устойчивость растения: теперь рапсу не страшны ни морозы, ни засушливая погода, ни специфические заболевания. Урожайность – больше, масличность – выше.
Устранить все проблемные моменты поручил глава государства. Сохранить все лучшее из советского опыта с поправкой на современные условия.
По поручению Президента в стране продолжается внезапная проверка отдельных воинских частей. Ее ключевая особенность в самом механизме. Решения принимаются на уровне Главнокомандующего и реализуются вне привычных ведомственных контуров.
Жуков Борок находится в Столбцовском районе. До Минска рукой подать, но по качеству связи будто другой век. Их деревня превратилась в «белое пятно» на карте покрытия.
Подготовка к Новому году в самом разгаре. Последняя возможность приобрести недостающее для новогоднего стола.
Белорусская армия в 2025-м приняла на вооружение более 200 образцов техники, а всего за год было поставлено более 35 тысяч единиц.
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