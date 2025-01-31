Лукашенко подписал указ об упрощении строительных требований для юридических лиц в Беларуси
Требования к строительству для юридических лиц упростят в Беларуси. Станет гораздо меньше необходимых ранее процедур, связанных с документами. Соответствующий указ 31 января подписал глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Документ призван повысить эффективность и сократить сроки. Упрощенный порядок будет действовать при возведении зданий 4-го и 5-го классов сложности.
В эти категории входят многие магазины, бизнес-центры, жилые многоэтажки, объекты производств и другие. Ранее, прежде чем приступить к строительным работам, заказчику было необходимо получить различные разрешения, разработать проектную, предпроектную документацию и провести ряд экспертиз. Все это существенно тормозило процесс строительства.
Теперь достаточно будет иметь чертежи, подтверждающие соблюдение требований безопасности, и эскизный проект, одобренный подразделением по архитектуре местного исполкома. Указ 31 января прокомментировали в правительстве Беларуси.
Анатолий Сивак, заместитель премьер-министра Беларуси:
Такое радикальное решение. И оно подвигнет бизнес, упростит работу бизнеса, эффективность увеличится, достаточно сократятся сроки, которых перед началом строительства может и не быть. Фактически по принятию решения можно начинать стройку.
Воспользоваться упрощенным порядком строительства возможно при наличии земельного участка. Еще одно условие – соответствие объекта генеральному плану развития территории. Решение о вводе здания в эксплуатацию будет принимать профессиональная комиссия. В целях обеспечения безопасности предусмотрен особый порядок приемки. Будут учитывать требования экологической, пожарной безопасности и строительных норм.