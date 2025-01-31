Лукашенко подписал указ об упрощении строительных требований для юридических лиц в Беларуси

Требования к строительству для юридических лиц упростят в Беларуси. Станет гораздо меньше необходимых ранее процедур, связанных с документами. Соответствующий указ 31 января подписал глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Документ призван повысить эффективность и сократить сроки. Упрощенный порядок будет действовать при возведении зданий 4-го и 5-го классов сложности.

В эти категории входят многие магазины, бизнес-центры, жилые многоэтажки, объекты производств и другие. Ранее, прежде чем приступить к строительным работам, заказчику было необходимо получить различные разрешения, разработать проектную, предпроектную документацию и провести ряд экспертиз. Все это существенно тормозило процесс строительства.

Теперь достаточно будет иметь чертежи, подтверждающие соблюдение требований безопасности, и эскизный проект, одобренный подразделением по архитектуре местного исполкома. Указ 31 января прокомментировали в правительстве Беларуси.