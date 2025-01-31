Головченко на Digital Almaty 2025: для нас ключевая задача – поиск баланса между ИИ и безопасностью
Внедрение цифровых технологий и инноваций должно проходить во всех государствах – членах ЕАЭС на базе единых принципов и подходов. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко на цифровом форуме «Digital Almaty 2025», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Здесь собрались ведущие мировые эксперты в области практического применения IT-технологий в самых разных отраслях. За дни проведения мероприятие посетят около 200 спикеров из более чем 20 стран Европы, Азии, Северной Америки и Ближнего Востока. 31 января в программе – пленарное заседание с участием глав правительств стран ЕАЭС. В 2024 году государства союза намерены активизировать взаимодействие в области цифровой трансформации.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Для каждой страны сегодня важна цифровая или технологическая суверенность. Но все мы понимаем, что достижение этой суверенности в рамках одной страны практически невозможно. И для ЕАЭС приоритетно не развитие каждого государства в отдельности, а тесная кооперация, взаимодополняемость и обмен знаниями. Именно поэтому взаимовыгодное сотрудничество и развитие единого внутреннего рынка ЕАЭС – один из основных двигателей прогресса наших стран. Резюмируя, полагаю необходимым подчеркнуть, что наше сотрудничество – сотрудничество стран ЕАЭС – это стратегическая возможность вдохновить мир своим примером взаимоуважения и поддержки.
IT-решения на базе ИИ представляет и наша страна. Природопользование, информационная безопасность, жилищно-коммунальное хозяйство, медицина – лучшие разработки в рамках белорусской экспозиции презентуют Объединенный институт проблем информатики НАН, компании-резиденты ПВТ «Элитсофт» и «АМИС-АйТи». В нашей стране внедрение технологий искусственного интеллекта идет по двум основным направлениям. Одно из них – обеспечение социальной политики государства. Здесь основной упор мы делаем на медицину, биотехнологии и фармакологию. Второе – стандартизированные производства и автоматизация рутинных процессов. Решения на базе искусственного интеллекта стали составляющими уникальной сельскохозяйственной и горнодобывающей техники.