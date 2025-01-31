Головченко на Digital Almaty 2025: для нас ключевая задача – поиск баланса между ИИ и безопасностью

Внедрение цифровых технологий и инноваций должно проходить во всех государствах – членах ЕАЭС на базе единых принципов и подходов. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко на цифровом форуме «Digital Almaty 2025», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь собрались ведущие мировые эксперты в области практического применения IT-технологий в самых разных отраслях. За дни проведения мероприятие посетят около 200 спикеров из более чем 20 стран Европы, Азии, Северной Америки и Ближнего Востока. 31 января в программе – пленарное заседание с участием глав правительств стран ЕАЭС. В 2024 году государства союза намерены активизировать взаимодействие в области цифровой трансформации.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Для каждой страны сегодня важна цифровая или технологическая суверенность. Но все мы понимаем, что достижение этой суверенности в рамках одной страны практически невозможно. И для ЕАЭС приоритетно не развитие каждого государства в отдельности, а тесная кооперация, взаимодополняемость и обмен знаниями. Именно поэтому взаимовыгодное сотрудничество и развитие единого внутреннего рынка ЕАЭС – один из основных двигателей прогресса наших стран. Резюмируя, полагаю необходимым подчеркнуть, что наше сотрудничество – сотрудничество стран ЕАЭС – это стратегическая возможность вдохновить мир своим примером взаимоуважения и поддержки.