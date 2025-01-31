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Головченко на заседании Евразийского межправсовета: ВВП союза устойчиво растёт, причём опережающими темпами

31 января 2025 06:43
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От перспектив реализации совместных проектов до работы внутреннего рынка. Заседание Евразийского межправсовета в Казахстане продолжается. 31 января встреча в расширенном составе, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Головченко на заседании Евразийского межправсовета: ВВП союза устойчиво растёт, причём опережающими темпами-2

Кроме России, Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана, в ней примут участие наблюдатели при союзе – Иран, Куба и Узбекистан, а также приглашенные гости – Азербайджан и Таджикистан. Напомним, накануне представители государств – участников союза провели заседание в узком составе. Как отметил белорусский премьер, реальная работа объединения не подменяется какими-то политическими лозунгами, а всегда нацелена на практический результат, и он есть.

Головченко на заседании Евразийского межправсовета: ВВП союза устойчиво растёт, причём опережающими темпами-4

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
ВВП союза устойчиво растет, причем опережающими темпами. По итогам года (цифра не окончательная), но мы ожидаем, что этот показатель составит около 4 %, что выше как общемирового, так и ВВП еврозоны, причем существенно.

31 января в Алматы также пройдет цифровой форум, в ходе работы которого презентуют инновации и передовые технологии. Участие примут и представители нашей делегации.

# ЕАЭС # Роман Головченко

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