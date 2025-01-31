В Минске состоялось заседание Республиканского совета РОО «Белая Русь»

На заседание 31 января собрались представители Республиканского совета общественного объединения «Белая Русь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В центре внимания – итоги работы в 2024 году. Много усилий в организации сосредоточили на электоральной кампании.

Активисты были задействованы на всех этапах подготовки к выборам Президента – от организации диалоговых площадок до проведения пикетов и сбора подписей. Также «Белая Русь» была широко представлена в национальном наблюдении за избирательным процессом и в составе участковых избирательных комиссий по всей стране.

Олег Романов, председатель РОО «Белая Русь», депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мы активизировали работу общественных приемов, подписали соглашения с Белорусской республиканской коллегией адвокатов для того, чтобы адвокаты, правоведы нашей страны работали в общественных приемных и разъясняли людям особенности законодательства, помогали им решать их жизненные проблемы. Кроме того, в общественных приемных, как всегда, работали депутаты, представители исполнительной власти, и это помогало нашим гражданам доносить через общественные приемные «Белой Руси» свои проблемы, те задачи, которые необходимо решить государству.

Говорили на заседании и о планах работы организации на 2025-й. «Белая Русь» примет активное участие в мероприятиях в рамках Года благоустройства. Инициативы по созданию комфортной среды будут реализованы во всех регионах. Обозначили и ключевые направления в работе с молодежью, гуманитарной деятельности, вопросах подготовки и празднования 80-летия Великой Победы.