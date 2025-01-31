Роман Головченко обозначил приоритетные направления интеграции ЕАЭС в 2025 году

Промкооперация и цифровая трансформация. Приоритетные направления интеграции ЕАЭС обозначил премьер-министр Беларуси на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работа по этим вопросам идет, но, по мнению Романа Головченко, необходима большая практическая отдача от принимаемых документов. Его предложение – сосредоточить усилия промышленному блоку на поиске новых перспективных направлений сотрудничества. Еще одно важное направление – формирование социальной составляющей евразийской интеграции. В фокусе внимания должны быть вопросы повышения эффективной занятости и защищенности трудящихся. В 2025 году ЕАЭС завершает 5-летнюю программу развития евразийской экономической интеграции, и необходимо подготовить базу для выполнения всех запланированных задач.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси: В ходе заседания был рассмотрен ряд важных вопросов, решение которых будет направлено на повышение конкурентоспособности экономик государств – членов ЕАЭС. В частности, принято решение внимательно подойти к такой теме, как поддержка кооперационных проектов в сфере агропромышленного сектора, обеспечение эффективного функционирования АПК стран ЕАЭС. Принципиально важная задача – решение комплекса вопросов, связанных с продовольственной безопасностью и сохранением ценовой стабильности на внутреннем рынке союза.

Обсудили на расширенном заседании и актуальные вопросы сотрудничества в таможенной сфере, предложения о создании в союзе собственной системы биржевых индикаторов рынков на ключевые товары, рассмотрели аспекты электронной торговли в ЕАЭС. Говорили и о ключевых направлениях развития евразийской экономической интеграции. Государства объединения уже на протяжении двух лет добиваются роста показателей. Причем темпы выше общемировых.

Помимо этого в странах снижается безработица, активно развивается транспортная инфраструктура и интегрированная информационная система. Отметим, следующее заседание Евразийского межправсовета решено провести в августе в Чолпон-Ате, а затем в сентябре – в Минске.