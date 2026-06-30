Новости по тегу #Павел Ткач

Поводом для законодательного ответа стали массовые нарекания граждан, которые при полной оплате услуг, нередко оставались без стабильного сигнала.
Беларусь занимает 82-е место по средней скорости стационарного доступа к сети Интернет.
Как прошел Союзный Совмин? Какие шероховатости на общем пути? И что в повестке еще более плотной интеграции?
«Уже тестовые спутники Российской Федерации запущены. Мы надеемся, что в ближайшее время, в этом году они обещали нам продемонстрировать уже на практике всю эту работу».
«Когда мы в роуминге, у нас всегда работает как минимум три оператора. Это оператор домашней сети, оператор гостевой сети и транзитный оператор. И, соответственно, издержки чуть выше, чем когда вы разговариваете в своей собственной сети».
Сегодня мы не просто отметили юбилей телеканала, мы зафиксировали его в истории страны и мировой почты. Эти конверты разлетятся по Беларуси и по миру, напоминая о том, что СТВ уже 25 лет в центре событий, в ритме страны, вместе со своими зрителями.
Будущие технологии связи будут строиться на основе применения искусственного интеллекта. Таким мнением поделился первый заместитель министра связи и информатизации Павел Ткач.
Решение об ограничении принято не регулятором, а органами, ответственными за национальную безопасность, – рассказал замминистра связи.
В Минсвязи констатируют: 99 % территории страны покрыты сетью. С количеством разобрались, над качеством работают.
«Мы установили впервые нормы качества с точки зрения скорости по отношению к абоненту. Мы предусматриваем ответственность, если не будут выполняться эти требования».
Главное, что нужно понимать: роуминг не отменяется. Все нововведения связаны с изменением тарифов.
Промышленная кооперация и цифровая трансформация – приоритетные направления интеграции ЕАЭС. Их обозначил премьер-министр Беларуси в ходе Евразийского межправсовета.
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