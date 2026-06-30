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Новости по тегу #Павел Ткач

В Беларуси ввели административную ответственность для сотовых операторов за плохую связь
30 июня 2026 08:06

В Беларуси ввели административную ответственность для сотовых операторов за плохую связь

Будущее 5G и лимиты на скорость: в Минсвязи рассказали, как в Беларуси развивают интернет
19 апреля 2026 17:29

Будущее 5G и лимиты на скорость: в Минсвязи рассказали, как в Беларуси развивают интернет

Технологическое сотрудничество и новые проекты. Эксперты обсудили отношения между Беларусью и Россией
02 февраля 2026 18:22

Технологическое сотрудничество и новые проекты. Эксперты обсудили отношения между Беларусью и Россией

У Беларуси и России появится союзная спутниковая связь? Ответили в Минсвязи
02 февраля 2026 17:28

У Беларуси и России появится союзная спутниковая связь? Ответили в Минсвязи

Почему не сделали полную отмену роуминга между Беларусью и Россией? Объяснил Павел Ткач
02 февраля 2026 16:19

Почему не сделали полную отмену роуминга между Беларусью и Россией? Объяснил Павел Ткач

Впервые на белорусском ТВ! Персональный маркированный конверт «25-летие телеканала СТВ» запущен в обращение
19 января 2026 18:30

Впервые на белорусском ТВ! Персональный маркированный конверт «25-летие телеканала СТВ» запущен в обращение

О технологических трендах и инновациях – в Минске прошла ежегодная конференция А1 Tech Day
25 ноября 2025 17:23

О технологических трендах и инновациях – в Минске прошла ежегодная конференция А1 Tech Day

Блокировка интернета при въезде в Россию – для чего это сделано и когда снимут ограничения?
02 ноября 2025 17:53

Блокировка интернета при въезде в Россию – для чего это сделано и когда снимут ограничения?

Будет ловить даже в деревне – как улучшат связь в Беларуси, ответили в профильном ведомстве
02 ноября 2025 17:51

Будет ловить даже в деревне – как улучшат связь в Беларуси, ответили в профильном ведомстве

Операторов связи будут штрафовать за некачественный интернет – Павел Ткач
02 ноября 2025 17:47

Операторов связи будут штрафовать за некачественный интернет – Павел Ткач

С 1 марта абоненты мобильной связи Беларуси и России начали пользоваться комфортными тарифами на роуминг
09 марта 2025 07:48

С 1 марта абоненты мобильной связи Беларуси и России начали пользоваться комфортными тарифами на роуминг

Технологии должны быть везде! Какие современные тенденции продвигает ЕАЭС?
31 января 2025 19:15

Технологии должны быть везде! Какие современные тенденции продвигает ЕАЭС?