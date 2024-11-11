Технический прогресс Беларуси – какие успехи есть уже и над чем нужно работать? Обсудили эксперты

Слагаемое государственного успеха! Как в Беларуси работают над технологическим суверенитетом? Какой наша страна будет к 2040 году и что лежит в основе стратегии научно-технического развития? На площадке ток-шоу «По существу» эксперты обсудят технологии, импортозамещение и прогресс.

Чем импортозамещение отличается от технологического суверенитета?

Денис Коржицкий, первый заместитель Председателя Государственного комитета по науке и технологиям:

Суверенитет – это всегда независимость. Мы часто слышим эти понятия, воспринимаем их как синонимы: импортозащение и технологический суверенитет. Но если простой пример привести: мы производим легковые автомобили, грузовые, автобусы – это импортозамещение, мы не импортируем их. Но в автобусе есть двигатель, есть технология производства. Например, технология производства двигателя может быть не наша, покупаем двигатели за рубежом. Чтобы этого не происходило и мы продолжали выпускать автобусы на том же уровне, ввели понятие технологического суверенитета. Государственный комитет по науке и технологиям в январе 2024 года стал инициатором постановления Совета Министров о порядке работы с технологическим суверенитетом, в рамках которого выработаны положения, сформулированы понятия технологического суверенитета, как независимость в части технологий, критически влияющих на безопасность и качество жизни нашего населения. В развитие этого постановления был издан перечень этих технологий, которые относятся к техсуверенитету. В конечном итоге мы должны обеспечить то, что происходит сейчас. Несмотря на то, что поставки товаров на наш рынок схлопнулись по ряду стран, но будем смотреть правде в глаза, население не ощутило товарной нехватки.

Как вернуть кадровый потенциал в технических разработках?

Как устроены стартапы – подробно разложил директор Минского технопарка

Владимир Давидович, директор Минского городского технопарка:

Знаете, стартап – понятие такое очень сложное. Кирилл Казаков, СТВ:

Это сейчас просто модное слово. Человек, условно говоря, спаял из двух мобильников что-то, пришел, сказал: это может работать и могу ли я это продать? Владимир Давидович:

Он должен сам для себя ответить, что это может работать и что он хочет это продать. Стартап – это скорее группа людей, объединенных одной идеей. Вот это стартап, который работает над реализацией этой идеи. Стартап, который уже воплотился в предприятие, это уже не стартап, это уже предприятие. Пускай микропредприятие, малое предприятие, но это уже предприятие. Вообще судьба любого стартапа, особенно на начальных стадиях его развития, очень сложная. Сначала у нас есть деньги из трех источников: родители, друзья и дураки. Нам кажется, что этих денег хватит на создание собственного продукта, который мы тут же начнем продавать, его тут же начнем покупать. Но эти деньги быстро заканчиваются, и начинается яма, которая называется «долина смерти». Там остается очень-очень много, почти все стартапы. И на этой стадии, наверное, можно найти только средства какого-то, есть такая категория, как бизнес-ангелы, которые обладают определенными компетенциями, временем, связями и у которых уже есть свои реализованные стартапы, даже не стартапы, а работающие бизнесы, которые позволяют им компетентно, во-первых, определить, кто из этих вот молодых или немолодых начинающих инженерных предпринимателей имеет возможность дойти до рынка и начать свои продажи. Дальше он, условно, заходит в состав учредителей, за какую-то долю инвестирует, получает долю в уставном фонде, потом он может это продать другому бизнес-ангелу. Ну, так это в мире, по крайней мере, работает. И, значит, дальше, когда вот эта яма остается позади, то есть «долина смерти», дальше уже стартап, как правило, это уже не стартап, это уже предприятие, фирма, которая продает, которая имеет своих клиентов, которая сама себя поддерживает, и она переходит в стадию ускоренного роста. Вот там уже доступны деньги венчурных фондов. Через какое-то время станут доступны банковские кредиты, которых никто не даст начинающему предпринимателю, просто потому что у него нет обеспечения. Дальше уже начинается другая пора.

Как новые технологии используют в сельском хозяйстве?

Денис Коржицкий:

Инженеры не будут чинить, будут чинить специалисты. Под него разрабатываются программы. Например, сельское хозяйство. Есть комплексный проект «Точное земледелие», беспилотная авиация для сельского хозяйства. Юрий Яцына, директор НПЦ многофункциональных беспилотных комплексов НАН Беларуси:

Она применяется и имеет отдачу. У нас есть предприятия, которые занимаются точным земледелием, оценка урожайности, оценка плодородия полей, внесение малообъемного опрыскивания. Это китайцы выпускают такие вещи, мы начали сборку в НАН.

Как в БГУИРе изучают искусственный интеллект и в какие предприятия внедряются технологии на базе ИИ?