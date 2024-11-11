За мир и права человека! Награждение лауреатов международной премии Эмиля Чечко прошло в Минске

«За мир и права человека». Этой международной правозащитной премии удостоены те, кто внес значительный вклад в защиту и продвижение прав человека по всему миру. Лауреатов назвали 11 ноября в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Премия учреждена в годовщину гибели Эмиля Чечко и вручается одноименным благотворительным фондом. Он назван в честь польского солдата, который перешел в Беларусь, чтобы рассказать об ужасных преступлениях, расстрелах беженцев и настоящем геноциде мусульман со стороны польских властей. О тех, кто встал на защиту прав человека, репортаж Глеба Прокофьева.

2021 год. Граница Беларуси и Польши. Эти кадры шокируют сознание нормального человека. «Демократичный» прием иностранным гражданам оказывают польские силовики. Тогда Запад безосновательно обвинил Минск в создании миграционного кризиса. При этом весь мир наблюдал за зверствами, которые проявляли на той стороне. На западном направлении по-прежнему без перемен. Пограничники сопредельных стран до сих пор в нарушение всех международных норм и правил, более того, человеческой морали, продолжают издеваться над беженцами, применяя самые жесткие приемы. Многие из тех, кто ищут лучшую жизнь на Западе, погибают на границе. За последние три года больше 320 беженцев пострадали от беспощадных рук литовских, польских и латвийских силовиков. Десятки трупов. Реальную картину происходящего та сторона скрывает от общественности.

Ярослав Августиняк, правозащитник, журналист (Польша):

Власти Польши не хотят, чтобы журналисты могли входить. Мы не знаем просто, что там происходит. Прежде всего, вина польских властей, которые хотят изменить власть в Беларуси, социально-экономический порядок на такой, чтобы как в Польше – можно было все продать.

Не дают закрыть глаза на факты жестокости и безнаказанности журналисты, посвятившие свою жизнь борьбе за свободу слова, а также правозащитники и активисты. Сегодня они собрались в Минске на церемонии вручения международной правозащитной премии, которая проходит уже во второй раз. Не все из зарубежных лауреатов смогли приехать в белорусскую столицу, опасаясь давления или буллинга. Но немало тех, кто готов смело и открыто заявлять о своей позиции – многие сегодня на минской площадке.