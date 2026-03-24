Генассамблея НОК Беларуси начала работу в Минске

Белорусские представители зимних видов спорта не просто вернулись на мировую арену, но и завоевали лицензии, представив страну на Олимпийских играх в Италии. Это одно из главных достижений Национального олимпийского комитета по итогам прошедшего года. Об этом было заявлено на Генеральной ассамблее НОК, которая проходит в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заседание посвящено 35-летию Национального олимпийского комитета. В центре внимания не только итоги деятельности организации за 2025-й. Планируют также утвердить отчет ревизионной комиссии и рассмотреть вопросы о приеме новых членов НОК.

Дмитрий Довгаленок, вице-президент Национального олимпийского комитета Беларуси:

Есть еще много работы, есть еще виды спорта, которые не допущены, или допущены частично. Слава Богу, сдвинулись с места. Получается, молодежь уже пошла с нашей символикой, под нашими гимнами, флагами, но все равно еще очень много работы. Поэтому самый главный пункт – это все-таки сражаться, чтобы избавиться полностью от каких-то определенных ограничений.

Поздравление от имени Александра Лукашенко в честь 35-летия НОК Беларуси зачитал первый заместитель главы Администрации Президента Владимир Перцов. Белорусский лидер отметил, что мы видим не просто сухую статистику, а живую летопись побед, за которой стоят судьбы великих атлетов, труд тренеров и вера миллионов болельщиков.

Покоренные белорусами олимпийские вершины стали символом стойкости и таланта нашего народа. Кроме того, заместитель премьер-министра Наталья Петкевич выделила ключевую особенность Национального олимпийского комитета. По ее словам, она заключается в мудрости и грамотном соблюдении баланса государственной и независимой поддержки, как того требует Олимпийская хартия.