Какими разработками может похвастаться БГУИР – рассказал проректор вуза

Слагаемое государственного успеха! Как в Беларуси работают над технологическим суверенитетом? Какой наша страна будет к 2040 году и что лежит в основе стратегии научно-технического развития? На площадке ток-шоу «По существу» эксперты обсудят технологии, импортозамещение и прогресс.

Виктор Стемпицкий, проректор по научной работе Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:

Если говорить о том, на что способен сейчас БГУИР, мы обеспечиваем потребности страны и работаем в области, связанной… Например, одна из наших ведущих разработок за последние годы – это автомобильный радар. Предупреждение столкновений среднего радиуса действия. Сейчас мы работаем над следующим поколением. Это радар ближнего радиуса действия, который интегрируется в тормозную систему.