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Какими разработками может похвастаться БГУИР – рассказал проректор вуза

11 ноября 2024 16:46
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Слагаемое государственного успеха! Как в Беларуси работают над технологическим суверенитетом? Какой наша страна будет к 2040 году и что лежит в основе стратегии научно-технического развития? На площадке ток-шоу «По существу» эксперты обсудят технологии, импортозамещение и прогресс.

Какими разработками может похвастаться БГУИР – рассказал проректор вуза-2

Виктор Стемпицкий, проректор по научной работе Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:
Если говорить о том, на что способен сейчас БГУИР, мы обеспечиваем потребности страны и работаем в области, связанной… Например, одна из наших ведущих разработок за последние годы – это автомобильный радар. Предупреждение столкновений среднего радиуса действия. Сейчас мы работаем над следующим поколением. Это радар ближнего радиуса действия, который интегрируется в тормозную систему.

Сделать за 100 долларов то, что Huawei делает за 100 млн – как дорого Беларуси обойдется техсуверенитет?

# БГУИР # Технологии # Информационные технологии # Кирилл Казаков # Виктор Стемпицкий # Алена Сырова

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