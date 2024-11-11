Сколько стоит подготовка одного инженера? Мнение

Александр Шатько, директор Минского государственного политехнического колледжа:

Кому нужен ваш аспирант? Подождите, вы сейчас говорите об инженерных кадрах, о науке, об аспирантах. Кто гайки скручивать будет, провода ставить на место? Среднее специальное образование тратит на подготовку одного специалиста на сегодняшний день порядка 19 тысяч белорусских рублей. Они выпускаются с достаточно высоким уровнем специализации и не с одной профессией, а с несколькими, потому что они проходят фактически половину своего обучения на практике на предприятиях, если предприятие добросовестно заинтересовано в этих специалистах, а у нас такие есть, они их запускают на линии. Эти люди компетентны не только гайку завернуть и провода соединить, но они понимают, для чего они это делают, каким образом, они могут разобраться в этих схемах, включить этот пятикоординатный станок, подготовить проект, программу.