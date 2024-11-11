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Сделать за 100 долларов то, что Huawei делает за 100 млн – как дорого Беларуси обойдётся техсуверенитет?

11 ноября 2024 16:25
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Слагаемое государственного успеха! Как в Беларуси работают над технологическим суверенитетом? Какой наша страна будет к 2040 году и что лежит в основе стратегии научно-технического развития? На площадке ток-шоу «По существу» эксперты обсудят технологии, импортозамещение и прогресс.

Кирилл Казаков, СТВ:
Наш технологический суверенитет, я понимаю, что стоит он дорого. Насколько он амбициозен?

Сделать за 100 долларов то, что Huawei делает за 100 млн – как дорого Беларуси обойдётся техсуверенитет?-2

Денис Коржицкий, первый заместитель председателя Государственного комитета по науке и технологиям:
Амбициозен ровно настолько, сколько мы хотим не ухудшить ситуацию для нашего потребителя. То есть мы обеспечиваем тот минимум, позитивную структуру наших рынков, чтобы не ухудшить.

Сделать за 100 долларов то, что Huawei делает за 100 млн – как дорого Беларуси обойдётся техсуверенитет?-4

Георгий Гриц, экономический аналитик:
Коллеги, другой принцип. Кто сознательно будет ухудшать, так сказать, жизнь нашим гражданам? Нет, конечно. Технологический суверенитет настолько амбициозен, насколько у нас есть компетенции. Компетенции кадровые, технологические и, самое главное, финансовые. Вот я пример вам приведу. На НИОКРовские работы на 2024-й год, текущий год, по мнению зарубежных экспертов, в целом мире тратится 1,7 триллиона долларов США только на один год. У нас на всю программу 21-25 научно-технического инновационного развития порядка 500 миллионов белорусских рублей. Поэтому, в принципе, сделать за 100 долларов то, что делают там в Huawei за 100 миллионов долларов, невозможно.

Поэтому вопрос что? Сложить лапки, так сказать, и отдыхать? Нет. И вот вопрос, правильно коллега говорит, вопрос поиска стратегических партнеров. Это очень принципиальный момент. Сегодня стратегиями никто не готов делиться. Но опять-таки, если мы говорим сегодня о Российской Федерации, да, у нас есть там инновационные программы на 105, плюс еще 105 миллиардов российских рублей. Но Россия сама не является, к сожалению, лидером в основных базовых инновационных прорывных технологиях. Вопрос лишь в том сегодня, что партнером, естественно, является Китай. И более того, сегодня мы заложили как бы формат. Вот этот год научного и научно-технического сотрудничества с Китаем, этот и следующий, определена дорожная карта. И сегодня надо максимально отработать эти партнерские отношения.

# Государственная политика # Беларусь-Россия # Беларусь-Китай # Технологии # Кирилл Казаков # Алена Сырова # Георгий Гриц # Денис Коржицкий

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