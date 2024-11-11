Сделать за 100 долларов то, что Huawei делает за 100 млн – как дорого Беларуси обойдётся техсуверенитет?

Георгий Гриц, экономический аналитик:

Коллеги, другой принцип. Кто сознательно будет ухудшать, так сказать, жизнь нашим гражданам? Нет, конечно. Технологический суверенитет настолько амбициозен, насколько у нас есть компетенции. Компетенции кадровые, технологические и, самое главное, финансовые. Вот я пример вам приведу. На НИОКРовские работы на 2024-й год, текущий год, по мнению зарубежных экспертов, в целом мире тратится 1,7 триллиона долларов США только на один год. У нас на всю программу 21-25 научно-технического инновационного развития порядка 500 миллионов белорусских рублей. Поэтому, в принципе, сделать за 100 долларов то, что делают там в Huawei за 100 миллионов долларов, невозможно.

Поэтому вопрос что? Сложить лапки, так сказать, и отдыхать? Нет. И вот вопрос, правильно коллега говорит, вопрос поиска стратегических партнеров. Это очень принципиальный момент. Сегодня стратегиями никто не готов делиться. Но опять-таки, если мы говорим сегодня о Российской Федерации, да, у нас есть там инновационные программы на 105, плюс еще 105 миллиардов российских рублей. Но Россия сама не является, к сожалению, лидером в основных базовых инновационных прорывных технологиях. Вопрос лишь в том сегодня, что партнером, естественно, является Китай. И более того, сегодня мы заложили как бы формат. Вот этот год научного и научно-технического сотрудничества с Китаем, этот и следующий, определена дорожная карта. И сегодня надо максимально отработать эти партнерские отношения.