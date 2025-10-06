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Новости по тегу #Владимир Давидович

В Минске продолжается работа по развитию технопарков
06 октября 2025 17:55

В Минске продолжается работа по развитию технопарков

В Минске стартует международная выставка «ИННОПРОМ»
29 сентября 2025 06:33

В Минске стартует международная выставка «ИННОПРОМ»

Делегация Херсонской области оценила инновации Минского городского технопарка
16 сентября 2025 06:06

Делегация Херсонской области оценила инновации Минского городского технопарка

Как спасли легендарный «МотоВелоЗавод»? Побывали на предприятии со сложной историей
19 января 2025 17:22

Как спасли легендарный «МотоВелоЗавод»? Побывали на предприятии со сложной историей

«Инновационный шторм» – в Минске состоялся VI форум науки и бизнеса
15 декабря 2024 13:54

«Инновационный шторм» – в Минске состоялся VI форум науки и бизнеса

Технический прогресс Беларуси – какие успехи есть уже и над чем нужно работать? Обсудили эксперты
11 ноября 2024 19:06

Технический прогресс Беларуси – какие успехи есть уже и над чем нужно работать? Обсудили эксперты

Для первых автомобилей Aurus использовали белорусские инверторы. Директор Минского технопарка об инновациях
11 ноября 2024 17:06

Для первых автомобилей Aurus использовали белорусские инверторы. Директор Минского технопарка об инновациях

Минский технопарк посетила бизнес-миссия Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России
05 апреля 2024 17:44

Минский технопарк посетила бизнес-миссия Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России

В Парке высоких технологий выбирают лучший стартап
18 декабря 2023 12:03

В Парке высоких технологий выбирают лучший стартап

Форум науки и бизнеса «Инновационный шторм» прошёл в Минске
16 декабря 2023 17:04

Форум науки и бизнеса «Инновационный шторм» прошёл в Минске

Головченко о технопарке: на 1 рубль вложений – мы имеем 15 рублей выпуска продукции
11 ноября 2023 18:27

Головченко о технопарке: на 1 рубль вложений – мы имеем 15 рублей выпуска продукции

Роман Головченко посетил Минский городской технопарк
11 ноября 2023 11:17

Роман Головченко посетил Минский городской технопарк