Новости по тегу #Владимир Давидович

Так, на улице Центральной задействованы сразу две площадки – здесь продолжается строительство Минского городского технопарка. На территории возведут три новых здания, два – реконструируют.
Выставка пройдет с 29 сентября по 1 октября в Минском международном выставочном центре BELEXPO.
Визит завершился заключением соглашений. Достигнута договоренность об открытии в Херсонской области дилерского центра предприятия «Минское Мотовело».
Президент посетил «МотоВелоЗавод». Предприятие было на грани закрытия. Но умные инвестиции спасли производство. Сейчас на территории «МотоВелоЗавода» Минский технопарк. А производитель велосипедов и мотоциклов – один из его резидентов. Это симбиоз, который помог предприятию остаться на плаву.
«Инновационный шторм» является уникальной платформой для обмена идеями и взглядами, где спикеры становятся участниками дебатов и представляют свои разработки, позволяя выявить самые перспективные стартапы.
Как и где используют искусственный интеллект? Чем отличается технологический суверенитет от импортозамещения? Как работают стартапы и чего не хватает для научного рывка? Ответы на эти и другие вопросы искали эксперты ток-шоу «По существу».
Меркантильный характер – это и есть суть инновации. Инновация становится инновацией только тогда, когда она продана.
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