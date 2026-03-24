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Моди: Индия будет импортировать в условиях энергокризиса, откуда возможно

24 марта 2026 11:55
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Моди: Индия будет импортировать в условиях энергокризиса, откуда возможно-0

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что конфликт на Ближнем Востоке вызвал мировой энергетический кризис, нарушил поставки топлива, газа и удобрений, а также затронул торговые маршруты страны. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, властями активно ведется поиск альтернативных источников нефти и газа, и в последние дни Индия уже получила поставки из различных стран.

Моди также отметил трудности с судоходством через Ормузский пролив, добавив, что правительство ведет переговоры для обеспечения безопасного прохода судов. В том числе, два танкера, перевозящие более 92 000 тонн сжиженного газа, уже находятся на пути в индийские порты.

Фото: pixabay

# Международная политика # Нарендра Моди # Индия

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