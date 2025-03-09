Новости по тегу #Юрий Яцына

Когда мир заговорил о дронах, в орнитологи записались все ведомства страны. Правда, интересуются не экзотическими «Ибисами», а белорусскими «Буслами». В 2025 году эта птица заступила на службу в МВД.
Как и где используют искусственный интеллект? Чем отличается технологический суверенитет от импортозамещения? Как работают стартапы и чего не хватает для научного рывка? Ответы на эти и другие вопросы искали эксперты ток-шоу «По существу».
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