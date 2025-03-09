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Новости по тегу #Юрий Яцына

Белорусские дроны ловят преступников и осваивают сельское хозяйство – узнали секреты производства БПЛА
09 марта 2025 17:12

Белорусские дроны ловят преступников и осваивают сельское хозяйство – узнали секреты производства БПЛА

Технический прогресс Беларуси – какие успехи есть уже и над чем нужно работать? Обсудили эксперты
11 ноября 2024 19:06

Технический прогресс Беларуси – какие успехи есть уже и над чем нужно работать? Обсудили эксперты

Беспилотник может мониторить территорию всей Беларуси! Что показали на выставке индустрии безопасности в Минске?
22 июня 2022 19:44

Беспилотник может мониторить территорию всей Беларуси! Что показали на выставке индустрии безопасности в Минске?

Взлетают с ладони и садятся по-парашютному. Характеристики белорусских беспилотников
04 ноября 2019 19:17

Взлетают с ладони и садятся по-парашютному. Характеристики белорусских беспилотников

Беспилотная авиация Беларуси: настоящее и будущее
01 февраля 2017 09:07

Беспилотная авиация Беларуси: настоящее и будущее