Экономический аналитик: за технологический суверенитет сегодня идут мировые войны

Слагаемое государственного успеха! Как в Беларуси работают над технологическим суверенитетом? Какой наша страна будет к 2040 году и что лежит в основе стратегии научно-технического развития? На площадке ток-шоу «По существу» эксперты обсудят технологии, импортозамещение и прогресс.

Георгий Гриц, экономический аналитик:

Вот вы привели пример Китайской Народной Республики, которая живет в ХХII веке. Мне все-таки кажется, что они живут именно в ХХI веке. Может быть, мы немножко затормозились. Скорее так, потому что весь мир развивается именно в русле китайской технологии, китайской парадигмы.

Более того, за технологический суверенитет сегодня действительно идут мировые войны. И еще более того, я вам скажу, именно технологии, инновации используются инструментом давления одних стран на другие страны. К примеру, вы говорите на бытовом уровне, что такое технологический суверенитет. То есть сегодня везде, у вас в руках, у меня, электроавтобусы, используются электроника, гаджеты и так далее. Технологический суверенитет, если к этой отрасли относить, телефон отечественный, белорусский, на белорусских комплектующих, который конкурентным будет с Motorola, Siemens, с Huawei и так далее, сделать невозможно.

Кирилл Казаков, СТВ:

Мне кажется, что Motorola и Siemens уже в прошлом веке. Они уже ушли куда-то.

Георгий Гриц:

Почему нельзя сделать? Потому что электроника, гибридные микросхемы, которые используются даже в бытовых гаджетах, нами не производятся. То есть если даже мы начнем производить телефон, который будет весить полкилограмма, то он будет неконкурентным на нашем рынке, потому что он открытый. Вот именно такой пример говорит о том, что надо в каких-то ключевых позициях обеспечить возможность делать самим ключевые (это называется критический импорт) изделия.