В Щучине активно идёт сбор подписей в поддержку потенциальных кандидатов в Президенты Беларуси

В Беларуси продолжается электоральная кампания. В самом разгаре этап сбора подписей инициативными группами, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пикеты проходят в наиболее многолюдных местах. Главное, чтобы эти точки не противоречили ограничениям от местных исполнительных комитетов. Так, например, в Щучине не допускается сбор подписей ближе 50 метров от учреждений образования и здравоохранения.

Местом притяжения в городе стала центральная площадь рядом с крупными магазинами – в обеденное время здесь всегда много людей. Прохожие активно интересовались пикетом, как старшее поколение, так и молодежь.

Анна Маркевич, жительница Щучина:

Обязательно надо приходить участвовать в таких мероприятиях, проявлять свою позицию. Потому что проще всего, наверное, потом пенять на кого-то, говорить, что что-то не так, когда ты сам ничего не сделал и не проявил свою позицию, свой выбор не сделал.

Галина Дубовская, представитель инициативной группы по выдвижению кандидата в кандидаты в Президенты Беларуси:

Ходим и собираем подписи по домам. В основном мы используем эту форму работы по отношению к людям, которые пенсионного возраста, которые не имеют возможности выйти в город и которые не работают на данный момент. Люди реагируют доброжелательно.

Представители инициативных групп могут собирать подписи граждан не только на уличных пикетах. Не запрещается законодательством проводить сбор подписей на дому, а также в организациях по месту работы граждан. Например, в Щучинской районной больнице проводят покабинетный обход специалистов. Законодательство не запрещает поддержать сразу несколько кандидатур. А вот за одну и ту же фамилию дважды оставить свою подпись нельзя. Этот этап продлится до 6 декабря. Инициативным группам нужно собрать не менее 100 тысяч подписей. Это необходимое условие для выдвижения потенциального кандидата в Президенты.

Каждый раз принимаю участие в выборах. Я за хорошее будущее и стабильное будущее нашей страны.