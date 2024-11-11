Прямой эфир

В Щучине активно идёт сбор подписей в поддержку потенциальных кандидатов в Президенты Беларуси

11 ноября 2024 19:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Беларуси продолжается электоральная кампания. В самом разгаре этап сбора подписей инициативными группами, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пикеты проходят в наиболее многолюдных местах. Главное, чтобы эти точки не противоречили ограничениям от местных исполнительных комитетов. Так, например, в Щучине не допускается сбор подписей ближе 50 метров от учреждений образования и здравоохранения.

В Щучине активно идёт сбор подписей в поддержку потенциальных кандидатов в Президенты Беларуси-2

Местом притяжения в городе стала центральная площадь рядом с крупными магазинами – в обеденное время здесь всегда много людей. Прохожие активно интересовались пикетом, как старшее поколение, так и молодежь.

В Щучине активно идёт сбор подписей в поддержку потенциальных кандидатов в Президенты Беларуси-4

Анна Маркевич, жительница Щучина:
Обязательно надо приходить участвовать в таких мероприятиях, проявлять свою позицию. Потому что проще всего, наверное, потом пенять на кого-то, говорить, что что-то не так, когда ты сам ничего не сделал и не проявил свою позицию, свой выбор не сделал.

В Щучине активно идёт сбор подписей в поддержку потенциальных кандидатов в Президенты Беларуси-6

Галина Дубовская, представитель инициативной группы по выдвижению кандидата в кандидаты в Президенты Беларуси:
Ходим и собираем подписи по домам. В основном мы используем эту форму работы по отношению к людям, которые пенсионного возраста, которые не имеют возможности выйти в город и которые не работают на данный момент. Люди реагируют доброжелательно.

В Щучине активно идёт сбор подписей в поддержку потенциальных кандидатов в Президенты Беларуси-8

Представители инициативных групп могут собирать подписи граждан не только на уличных пикетах. Не запрещается законодательством проводить сбор подписей на дому, а также в организациях по месту работы граждан.

Например, в Щучинской районной больнице проводят покабинетный обход специалистов. Законодательство не запрещает поддержать сразу несколько кандидатур. А вот за одну и ту же фамилию дважды оставить свою подпись нельзя. Этот этап продлится до 6 декабря. Инициативным группам нужно собрать не менее 100 тысяч подписей. Это необходимое условие для выдвижения потенциального кандидата в Президенты.

В Щучине активно идёт сбор подписей в поддержку потенциальных кандидатов в Президенты Беларуси-10

Каждый раз принимаю участие в выборах. Я за хорошее будущее и стабильное будущее нашей страны. 

В Щучине активно идёт сбор подписей в поддержку потенциальных кандидатов в Президенты Беларуси-12

Владимир Хлябич, председатель Гродненской областной избирательной комиссии:
По той информации, которой мы сегодня располагаем с мест, подписи избирателей в форме пикетирования собираются в местах, разрешенных для этого. Нарушений или информации о нарушениях избирательного законодательства в части сбора подписей не поступало, в целом достаточно активно проходит эта кампания, ну а результаты комиссии увидят 6 декабря.

Регистрация кандидатов пройдет с 22 по 31 декабря включительно. Предвыборная агитация начнется в первый день нового года и завершится 25 января – накануне основного дня голосования. Он запланирован на 26 января.

# Выборы в Беларуси # Владимир Хлябич

Другие новости рубрики

Все новости
За мир и права человека! Награждение лауреатов международной премии Эмиля Чечко прошло в Минске
11 ноября 2024 18:46

За мир и права человека! Награждение лауреатов международной премии Эмиля Чечко прошло в Минске

В Минске на полигоне «Тростенецкий» реконструируют мусороперерабатывающий завод
11 ноября 2024 18:03

В Минске на полигоне «Тростенецкий» реконструируют мусороперерабатывающий завод

В минских гостиницах на новогодние праздники забронировано 70% номеров
11 ноября 2024 18:03

В минских гостиницах на новогодние праздники забронировано 70% номеров