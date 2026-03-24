Узнали у минчан, для чего они используют нейросети

Вероника Макаревич, корреспондент:

Нейросети открывают нам новый мир. По щелчку пальцев я могу оказаться где угодно. Например, в прошлом. Или стать героем из любимого мультфильма. А как же относятся к искусственному интеллекту минчане?

– Вчера пользовался. Мне надо было открыть ноутбук, и вот я спрашивал, отправил фотографию.

– Как открыть ноутбук?

– У меня была отвертка, я открутил все болты, а оно нигде не отковыривается. Я не смог открыть крышку – вот спрашивал, как открыть. И он мне подсказал. Готовы ли минчане отказаться от гаджетов? Опрос

– Я в школе работаю учителем. В подготовке к уроку используем, дети у нас используют, но в разумных целях. Доверяй, но проверяй.