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Узнали у минчан, для чего они используют нейросети

24 марта 2026 11:46
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Узнали у минчан, для чего они используют нейросети-1

Вероника Макаревич, корреспондент:
Нейросети открывают нам новый мир. По щелчку пальцев я могу оказаться где угодно. Например, в прошлом. Или стать героем из любимого мультфильма. А как же относятся к искусственному интеллекту минчане? 

Узнали у минчан, для чего они используют нейросети-3

– Вчера пользовался. Мне надо было открыть ноутбук, и вот я спрашивал, отправил фотографию. 
– Как открыть ноутбук?
– У меня была отвертка, я открутил все болты, а оно нигде не отковыривается. Я не смог открыть крышку – вот спрашивал, как открыть. И он мне подсказал.

Готовы ли минчане отказаться от гаджетов? Опрос

Узнали у минчан, для чего они используют нейросети-5

– Я в школе работаю учителем. В подготовке к уроку используем, дети у нас используют, но в разумных целях. Доверяй, но проверяй. 

Узнали у минчан, для чего они используют нейросети-7

– Пользуюсь и даже училась. Самые разные вопросы. Начиная от того, чем порадовать внука, и заканчивая своим здоровьем. 

Подробнее смотрите в видео.

# Искусственный интеллект # Опрос минчан # Опрос # Вероника Макаревич

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