Комплексный прогноз научно-технического прогресса Беларуси – в чём важность документа?

Слагаемое государственного успеха! Как в Беларуси работают над технологическим суверенитетом? Какой наша страна будет к 2040 году и что лежит в основе стратегии научно-технического развития? На площадке ток-шоу «По существу» эксперты обсудят технологии, импортозамещение и прогресс.

Георгий Гриц, экономический аналитик:

Кирилл, я никогда на такие мероприятия не беру справочные материалы. Никогда. Это мой принцип, это ток-шоу, это не научная дискуссия. Но на этот раз я подготовил какие-то выдержки, потому что я считаю, вот тема, которая сегодня обсуждается, это на уровне Концепции национальной безопасности, Военной доктрины. И вот с этой точки зрения таким судьбоносным, я не побоюсь этого слова, является постановление Совмина, подписанное 29 октября 2024 года, – «Комплексный прогноз научно-технического прогресса Республики Беларусь до 40-го года». Кирилл Казаков, СТВ:

Совсем свежий документ. Георгий Гриц:

Да. По идее, он должен задать вот эти точки, где мы являемся компетентными, где не хотелки, а где действительно есть у нас финансовые ресурсы, кадровый потенциал, технологии, рынок сбыта, что немаловажно. И вот с этой точки зрения этот документ является стратегическим. И мне кажется, это говорит о том, что сегодня этот вопрос стоит на повестке дня. Но я знаю документы, я участвовал в отдельном блоке разработки этого документа. Он немножко неадекватен, исходя, без обид будет сказано, из ваших посылов – и в Антарктиде, и в космосе, и в микроэлектронике.

Кирилл Казаков:

Это политический момент, он немножко другой. Георгий Гриц:

Так надо разделить мух и котлеты. То есть надо говорить о тех прорывных технологиях, где мы способны быть на равных. Пусть не лидерами, но на равных. И вот сегодня, мне кажется, доработка или, так сказать, совершенствование этого документа является конституционной задачей. Более того, глава государства такую задачу и поставил. Вот к концу года ожидается такая серьезная ревизия Совбезом, секретариатом Совета безопасности по поводу эффективности научных, так сказать, компетенций. Кирилл Казаков:

Денис Леонидович, вы парируете. Вот мне просто дату.

Денис Коржицкий, первый заместитель председателя Государственного комитета по науке и технологиям:

Конечно. Вот как раз таки комплексный прогноз, автором которого является ГКНТ. Там есть несколько категорий объектов прогнозирования. Вот первая категория объектов прогнозирования – это там, где есть кадры, там, где есть разработки НИОКР, и там, где есть предприятия с производственной базой. То есть для этих объектов прогнозирования уже делай бизнес-план инновационного проекта и внедряй. И что немаловажно, проработаны рынки. Вот есть аналогичный прогноз компании Gartner, американский, но он рынки, к сожалению, анализирует все мировые, то есть вне зависимости от доступа Беларуси туда. Наш комплексный прогноз как раз таки учитывает те рынки, на которых мы можем работать. И вот объекты первой категории, на базе их уже поставлена задача сформировать 10 проектов инновационных... Кирилл Казаков:

То есть это мы здесь производим и где-то уже продаем, бизнес-план существует такой, да? Денис Коржицкий:

Разработки есть научно-технические, есть производственная база, надо немножко вложиться, чтобы масштабировать производство, и это востребовано. Есть ниша рыночная, куда это можно все вывести.