Иран пригрозил нанести тяжелые удары по военным израиля в Газе

Корпус стражей Исламской революции заявил, что Иран может нанести удар по израильским войскам в секторе Газа, если атаки на Ливан и Палестину продолжатся. Об этом пишет РИА Новости.

Эскалация конфликта началась в марте после объявления Тель-Авивом о наступательной операции. В ответ на это «Хезболлах» запустил несколько ракет в сторону Израиля, а ЦАХАЛ инициировал авиаудары и начал наземную операцию на юге Ливана.

Удары также затрагивают сектор Газа, где продолжились обстрелы и разрушение инфраструктуры.

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