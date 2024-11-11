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Для первых автомобилей Aurus использовали белорусские инверторы. Директор Минского технопарка об инновациях

11 ноября 2024 17:06
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Слагаемое государственного успеха! Как в Беларуси работают над технологическим суверенитетом? Какой наша страна будет к 2040 году и что лежит в основе стратегии научно-технического развития? На площадке ток-шоу «По существу» эксперты обсудят технологии, импортозамещение и прогресс.

Для первых автомобилей Aurus использовали белорусские инверторы. Директор Минского технопарка об инновациях-2

Владимир Давидович, директор Минского городского технопарка:
Меркантильный характер – это и есть суть инновации. Инновация становится инновацией только тогда, когда она продана. То есть вы получили продукт, вы его продали, получили деньги, которые, возможно, потратили не только на себя, но и на создание следующей разработки, которая в случае продажи тоже станет инновацией. Мы это очень хорошо понимаем. Все предприятия, которые имеют отношение к технопарку, которые являются его резидентами, их основная задача не просто разработать, а разработать и продать. Что касается примеров, то есть насколько они прорывные, вы знаете в России автомобиль Aurus, то есть был проект, который финансировался НАМИ, это научно-исследовательский институт в Российской Федерации, который занимается автомобильной техникой. Так вот, одна из компаний белорусских разработала и какое-то время изготавливала, поставляла на первые Aurus инверторы белорусские, собранные и разработанные в Минске.

# Технологии # Наука # Белорусская наука # Алена Сырова # Кирилл Казаков # Владимир Давидович

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