Услышали всех! С какими вопросами обращались жители Витебской области к сенаторам?

Услышать каждого и помочь решить насущные проблемы. Совет Республики продолжает работу с людьми в регионах. 11 ноября сенаторы провели единый день приема граждан в Витебской области. Охватили Россоны, Толочин, Лепель, Оршу, Глубокое и другие города Витебщины, включая областной, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Географию составляли таким образом, чтобы дать возможность пообщаться с представителями власти всем желающим. Такая форма работы уже не раз доказала свою эффективность. С какими вопросами приходят люди и как решают проблемы – подробности в материале Алины Мычко.

Предоставление жилья в сельской местности, асфальтирование дорог, трудоустройство, земельные споры – и это далеко не весь перечень вопросов, с которыми жители Витебщины сегодня пришли к сенаторам. Без внимания не остался ни один заявитель. Ведь именно частные случаи дают понимание того, что на самом деле волнует людей и требует более пристального внимания государства. Темы, с которыми приходят граждане, часто становятся основой для поправок в закон. Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Сегодня я для себя сделала большие выводы о том, что достаточно много предложений, которые касаются внесения дополнений и изменений в действующие законодательные акты. Конечно, мы внимательно изучим все эти предложения с государственными органами управления. Есть предложения по системе здравоохранения. Поступают предложения по системе жилищно-коммунального хозяйства, в частности в Витебской области. Все это мы обобщим, обязательно мы все эти обращения берем на контроль.

Наиболее актуальны в Витебской области проблемы, связанные со сферой ЖКХ. Так, жительница Орши обратилась с просьбой привести в порядок полтора километра дороги в местном садовом товариществе. Ее разбили грузовые машины, работающие на карьере по соседству; проехать теперь невозможно. Вопрос взяли на карандаш – в ближайшее время будет принято решение.

Услышала, что помогут даже в ближайшее время. Дали сроки: за ноябрь-месяц этот вопрос разобрать. И все службы, которые сегодня присутствовали, чтобы приняли участие. Людей надо слушать и слышать. Разговаривать и реагировать на все вопросы. На это чиновников ориентирует глава нашего государства. От результативности работы с населением, внимательности к проблемам тех, кто приходит к ним на личные приемы, зависит вопрос доверия.

Леонид Заяц, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по региональной политике и местному самоуправлению:

Надо очень плотно работать с населением, слышать надо население, на что нас Президент нашей страны – Александр Григорьевич Лукашенко – и ориентирует, что чужих вопросов не бывает. Если я в системе госуправления я сегодня работаю, я должен слышать каждый вопрос человека. Жительница Толочинского района не может оформить документы после юридического разделения дома на две отдельные квартиры. Вопрос открыт с 2019 года. Профессиональную консультацию и совет женщина получила, записавшись на личный прием.

Я пришла на прием к зампредседателя Совета Республики Беларусь для того, чтобы разрешить свою проблему по поводу получения технического паспорта на свою половину. В общем-то, я довольна. Мне порекомендовали определенные действия, которые я вынуждена буду сделать для того, чтобы получить документы.