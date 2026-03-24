Арина Соболенко вышла в 1/4 финала турнира в Майами

Первая ракетка мира из Беларуси и действующая чемпионка соревнований обыграла представительницу Китая Чжэн Циньвень, у которой 26-е место в планетарном рейтинге – 6:3, 6:4. Встреча продолжалась без малого 1,5 часа. Следующей соперницей землячки станет 45-я в топе Хейли Баптист из США.

Арина Соболенко, первая ракетка мира (Беларусь):

Я сегодня себя прекрасно чувствовала, мне кажется, это был потрясающий матч. Ощущала, что чувство мяча вернулось, подача была гораздо лучше. Все сложилось в этот раз – намного лучше, чем в предыдущих поединках, поэтому довольна своей победой. Также я чувствую, что Циньвэнь возвращается к своему уровню. Возможно, она пока не в самых желанных кондициях и не в лучшей форме, но я вижу, как она усердно работает. Она выкладывается на полную, радостно видеть ее вновь здоровой и набирающей обороты.

Белорус Илья Ивашко успешно прошел квалификацию на теннисном турнире категории 100 в Аликанте и сегодня провел поединок первого круга. Соперником Ильи был испанец Пабло Ямас Руис. Теннисистов разделяла огромная разница в рейтинге. Ивашко уступал оппоненту более пятисот позиций. Наш теннисист в итоге проиграл со счетом 3:6, 4:6.