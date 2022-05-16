«Там нацизм засел». Станет ли когда-нибудь Украина членом ОДКБ?

Александр Тищенко, военный эксперт:

Проблема не в Украине, проблема в том, что там нацизм засел, он там пророс достаточно серьезно корнями, дал такие злаки. Смысл в том, что если удастся в Украине это дело погасить, то можно потом в перспективе смотреть, что это будет такая же союзная республика, способная войти в ОДКБ. Ничего здесь исключать нельзя.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Я бы хотел сказать о том, что вы говорите 40 миллиардов. Во-первых, уже почти доказано, что около 12 миллиардов может прийти в Украину. И то, как они будут освоены.