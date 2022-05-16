«Там нацизм засел». Станет ли когда-нибудь Украина членом ОДКБ?
Новости Беларуси. Юбилей Организации Договора о коллективной безопасности, встреча лидеров стран-участниц и будущее Казахстана в ОДКБ. Какова роль организации для Беларуси? Военные эксперты, милитари-практики, дипломаты и аналитики-международники в ток-шоу «По существу».
Алена Сырова, СТВ:
Можно ли представить Украину членом ОДКБ?
Александр Тищенко, военный эксперт:
Проблема не в Украине, проблема в том, что там нацизм засел, он там пророс достаточно серьезно корнями, дал такие злаки. Смысл в том, что если удастся в Украине это дело погасить, то можно потом в перспективе смотреть, что это будет такая же союзная республика, способная войти в ОДКБ. Ничего здесь исключать нельзя.
Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Я бы хотел сказать о том, что вы говорите 40 миллиардов. Во-первых, уже почти доказано, что около 12 миллиардов может прийти в Украину. И то, как они будут освоены.
Кирилл Казаков, СТВ:
Зато руководство страны будет миллиардерами.
Сергей Рачков:
Да, будут миллиардерами. И тот тезис, который Алексей все время продвигает – экономический. Штатам выгодна эта ситуация. Это война, естественно, идут вливания серьезных средств в экономику США, не в экономику Украины. Я даже гипотетически не стал бы рассуждать, возможно ли вхождение Украины в состав ОДКБ. Может, надо рассуждать, а останется ли на карте мира это государство. Конечно, нам бы хотелось бы, чтобы все три славянских народа объединились, чтобы Украина не снесла тот памятник, который на границе стоит – Три сестры. Хотя бы это пусть не трогают.
Кирилл Казаков:
Его, кстати, отремонтировали несколько лет назад за счет Беларуси белорусские строители.