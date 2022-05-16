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Генсек ОДКБ сообщил о награждении участников миротворческой операции в Казахстане

16 мая 2022 18:40
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко внес ряд конкретных предложений для укрепления ОДКБ в нынешней беспрецедентной ситуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Российская столица 16 мая приняла юбилейный саммит Организации Договора о коллективной безопасности. 30 лет со дня подписания основополагающего документа и 20-летие создания самой ОДКБ.

Все текущие вопросы лидеры обсудили за закрытыми дверями, а вот свои подписи под очевидным общим успехом поставили публично. На юбилейном саммите ОДКБ единогласно принято решение наградить участников миротворческой операции в Казахстане.

Генсек ОДКБ сообщил о награждении участников миротворческой операции в Казахстане-1

Станислав Зась, генеральный секретарь ОДКБ:
Шесть наших военнослужащих за умелое руководство, подготовку и проведение этой операции представлены к награждению почетным знаком ОДКБ I и II степени, в том числе и командующий нашей миротворческой группировкой в Казахстане генерал-полковник Сердюков Андрей Николаевич. Также ряд военнослужащих за активное участие и проявленную самоотверженность в этой операции представлены к награждению медалью «За укрепление коллективной безопасности».

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# ОДКБ # общество # Станислав Зась # Александр Лукашенко # Ксения Худолей # Андрей Сердюков # Фотофакт

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