Генсек ОДКБ сообщил о награждении участников миротворческой операции в Казахстане

Новости Беларуси. Александр Лукашенко внес ряд конкретных предложений для укрепления ОДКБ в нынешней беспрецедентной ситуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Российская столица 16 мая приняла юбилейный саммит Организации Договора о коллективной безопасности. 30 лет со дня подписания основополагающего документа и 20-летие создания самой ОДКБ.

Все текущие вопросы лидеры обсудили за закрытыми дверями, а вот свои подписи под очевидным общим успехом поставили публично. На юбилейном саммите ОДКБ единогласно принято решение наградить участников миротворческой операции в Казахстане.