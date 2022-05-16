Захочет ли Китай вступить в ОДКБ? Рассуждают эксперты

Новости Беларуси. Юбилей Организации Договора о коллективной безопасности, встреча лидеров стран-участниц и будущее Казахстана в ОДКБ. Какова роль организации для Беларуси? Военные эксперты, милитари-практики, дипломаты и аналитики-международники в ток-шоу «По существу».
Алена Сырова, СТВ:
Всем желающим присоединиться к ОДКБ мы можем предложить зрелую организацию? Или не нужно быть настолько позитивно настроенными и думать, что все хотят к нам?
Александр Тищенко, военный эксперт:
Согласен, что ОДКБ прошло краш-тест по своему предназначению. Но есть нехватка третьей стороны. Если будем замыкаться только в рамках бывшего Советского Союза…
Кирилл Казаков, СТВ:
Вот мы говорим ШОС, Китай, например.
Александр Тищенко:
…и как только у нас появятся еще такие члены ОДКБ, которые смогут уже выходить за рамки, то тогда эта организация сможет реально быть противовесом НАТО. Потому что нам не хватает международного обрамления с точки зрения военно-политической организации.
Алена Сырова:
А зачем такому крупному государству, как Китай, присоединяться к ОДКБ?
Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Как раз говорил Президент об этом. Первое конкретное предложение, которое он внес, – необходимо укреплять политическое взаимодействие и координацию. Чтобы и Россию, и Беларусь слышали на международной арене. Чтобы ОДКБ как организация звучала.
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