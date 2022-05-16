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Захочет ли Китай вступить в ОДКБ? Рассуждают эксперты

16 мая 2022 16:55
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Новости Беларуси. Юбилей Организации Договора о коллективной безопасности, встреча лидеров стран-участниц и будущее Казахстана в ОДКБ. Какова роль организации для Беларуси? Военные эксперты, милитари-практики, дипломаты и аналитики-международники в ток-шоу «По существу».  

Алена Сырова, СТВ:  
Всем желающим присоединиться к ОДКБ мы можем предложить зрелую организацию? Или не нужно быть настолько позитивно настроенными и думать, что все хотят к нам?  

Захочет ли Китай вступить в ОДКБ? Рассуждают эксперты-1

Александр Тищенко, военный эксперт:  
Согласен, что ОДКБ прошло краш-тест по своему предназначению. Но есть нехватка третьей стороны. Если будем замыкаться только в рамках бывшего Советского Союза…  

Кирилл Казаков, СТВ:  
Вот мы говорим ШОС, Китай, например.  

Александр Тищенко:  
…и как только у нас появятся еще такие члены ОДКБ, которые смогут уже выходить за рамки, то тогда эта организация сможет реально быть противовесом НАТО. Потому что нам не хватает международного обрамления с точки зрения военно-политической организации.  

Алена Сырова:  
А зачем такому крупному государству, как Китай, присоединяться к ОДКБ?  

Захочет ли Китай вступить в ОДКБ? Рассуждают эксперты-4

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Национального собрания Беларуси:  
Как раз говорил Президент об этом. Первое конкретное предложение, которое он внес, – необходимо укреплять политическое взаимодействие и координацию. Чтобы и Россию, и Беларусь слышали на международной арене. Чтобы ОДКБ как организация звучала.  

Может ли в Беларуси начаться горячая война? Отвечает военный эксперт (подробнее тут).  

# ОДКБ # общество # Алена Сырова # Александр Тищенко # Кирилл Казаков # Сергей Рачков # Александр Лукашенко # Фотофакт

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