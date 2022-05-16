Захочет ли Китай вступить в ОДКБ? Рассуждают эксперты

Новости Беларуси. Юбилей Организации Договора о коллективной безопасности, встреча лидеров стран-участниц и будущее Казахстана в ОДКБ. Какова роль организации для Беларуси? Военные эксперты, милитари-практики, дипломаты и аналитики-международники в ток-шоу «По существу». Алена Сырова, СТВ:

Всем желающим присоединиться к ОДКБ мы можем предложить зрелую организацию? Или не нужно быть настолько позитивно настроенными и думать, что все хотят к нам?

Александр Тищенко, военный эксперт:

Согласен, что ОДКБ прошло краш-тест по своему предназначению. Но есть нехватка третьей стороны. Если будем замыкаться только в рамках бывшего Советского Союза… Кирилл Казаков, СТВ:

Вот мы говорим ШОС, Китай, например. Александр Тищенко:

…и как только у нас появятся еще такие члены ОДКБ, которые смогут уже выходить за рамки, то тогда эта организация сможет реально быть противовесом НАТО. Потому что нам не хватает международного обрамления с точки зрения военно-политической организации. Алена Сырова:

А зачем такому крупному государству, как Китай, присоединяться к ОДКБ?