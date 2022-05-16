«Накаляется ситуация между талибами и Ираном». Существует ли ещё угроза от Афганистана в регионе?

Новости Беларуси. Юбилей Организации Договора о коллективной безопасности, встреча лидеров стран-участниц и будущее Казахстана в ОДКБ. Какова роль организации для Беларуси? Военные эксперты, милитари-практики, дипломаты и аналитики-международники в ток-шоу «По существу». Алена Сырова, СТВ:

Сначала еще Афганистан случился. А вот потом как раз таки Казахстан. Сегодня поднимался вопрос, что Афганистан никуда не делся, угроза никуда не исчезла. А мы перестали об этом говорить и заострять внимание. Зря, наверное? Андрей Чернобай, военный аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Афганистан остался проблемной точкой. И, на мой взгляд, еще достаточно долго будет таковой. Возникает вопрос: а для чего талибы стягивают свои силы на север страны? Кирилл Казаков, СТВ:

Сегодня, кстати, была перестрелка на границе с Таджикистаном.

Андрей Чернобай:

Мы видим, как накаляется ситуация между талибами и Ираном. Это тоже потенциальная горячая точка. Что будет дальше, прогнозировать сложно, потому что это очень своеобразное государство, очень своеобразное правительство пришло к власти. У них свои цели, свои взгляды, которые не всегда вписываются в общепринятые нормы, поэтому мы должны обращать на это внимание. И сегодня президент Таджикистана поднимал этот вопрос, потому что остаться один на один с неизвестностью, с таким соседом неприятным – это сложно. Поэтому должны быть готовы, тем более, когда год назад, в августе-сентябре прошлого года, талибы пришли к власти, уже поднимался этот вопрос: придется ли ОДКБ помогать Таджикистану? Кирилл Казаков:

Но последние учения как раз таки были там, в Таджикистане. Андрей Чернобай:

В связи с этим и учения проводили и в Таджикистане, и Россия с Узбекистаном провела. То есть это одна из потенциальных точек применения, и КСОР ОДКБ, если это придется, но мы должны их защищать. Как мы говорим, своих не бросаем, поэтому и в данной ситуации не должны бросить. Алена Сырова:

Если вспыхнет одномоментно со всех сторон, то как-то тяжеловато придется. Кирилл Казаков:

У нас же немного подразделений, которые входят в КСОР ОДКБ. У нас, может быть, будет количество бойцов увеличиваться, подразделений, родов войск?