«Накаляется ситуация между талибами и Ираном». Существует ли ещё угроза от Афганистана в регионе?

Новости Беларуси. Юбилей Организации Договора о коллективной безопасности, встреча лидеров стран-участниц и будущее Казахстана в ОДКБ. Какова роль организации для Беларуси? Военные эксперты, милитари-практики, дипломаты и аналитики-международники в ток-шоу «По существу».
Алена Сырова, СТВ:
Сначала еще Афганистан случился. А вот потом как раз таки Казахстан. Сегодня поднимался вопрос, что Афганистан никуда не делся, угроза никуда не исчезла. А мы перестали об этом говорить и заострять внимание. Зря, наверное?
Андрей Чернобай, военный аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Афганистан остался проблемной точкой. И, на мой взгляд, еще достаточно долго будет таковой. Возникает вопрос: а для чего талибы стягивают свои силы на север страны?
Кирилл Казаков, СТВ:
Сегодня, кстати, была перестрелка на границе с Таджикистаном.
Андрей Чернобай:
Мы видим, как накаляется ситуация между талибами и Ираном. Это тоже потенциальная горячая точка. Что будет дальше, прогнозировать сложно, потому что это очень своеобразное государство, очень своеобразное правительство пришло к власти. У них свои цели, свои взгляды, которые не всегда вписываются в общепринятые нормы, поэтому мы должны обращать на это внимание. И сегодня президент Таджикистана поднимал этот вопрос, потому что остаться один на один с неизвестностью, с таким соседом неприятным – это сложно. Поэтому должны быть готовы, тем более, когда год назад, в августе-сентябре прошлого года, талибы пришли к власти, уже поднимался этот вопрос: придется ли ОДКБ помогать Таджикистану?
Кирилл Казаков:
Но последние учения как раз таки были там, в Таджикистане.
Андрей Чернобай:
В связи с этим и учения проводили и в Таджикистане, и Россия с Узбекистаном провела. То есть это одна из потенциальных точек применения, и КСОР ОДКБ, если это придется, но мы должны их защищать. Как мы говорим, своих не бросаем, поэтому и в данной ситуации не должны бросить.
Алена Сырова:
Если вспыхнет одномоментно со всех сторон, то как-то тяжеловато придется.
Кирилл Казаков:
У нас же немного подразделений, которые входят в КСОР ОДКБ. У нас, может быть, будет количество бойцов увеличиваться, подразделений, родов войск?
Валерий Ревенко, начальник Департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны Беларуси – помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества:
Тенденция к этому идет. Будет рассматриваться, будет увеличиваться. Для этого существуют определенные органы, которые будут работать над данной проблематикой. Соответственно, будет выноситься на вышестоящий уровень, то есть это все будет. Немного дополню по вызовам и угрозам. Любое заседание всегда обсуждает три направления безопасности: Средне-Азиатский регион, Кавказский регион и Восточноевропейский. Про Восточноевропейский мы здесь много чего сказали. Но тема Афганистана звучит постоянно. Тема наркотрафика, тема преступности, угрозы – это звучит постоянно. И здесь мы видим консолидацию государств-членов.
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