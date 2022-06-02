Любить Родину с пелёнок. В Могилёвской гимназии №1 рассказали о значении государственного герба и флага

Новости Беларуси. Символы мужества, надежды и чистоты. О чем говорят цвета государственного флага и какие нравственные и духовные черты белорусов отражает герб страны? Ответы на эти вопросы звучали 2 июня в 1-й могилевской гимназии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В летнем пришкольном лагере для ребят провели интерактивное занятие, на котором обсудили историю и значение государственных символов. Герб, гимн, флаг – часть жизни каждого белоруса. У нас немало поводов гордиться своей символикой. Красно-зеленый флаг поднимался на высочайшие точки планеты, несколько раз был в космосе, поднимался над олимпийскими стадионами. И знать об этом должны даже самые маленькие белорусы. Поэтому воспитание уважительного и трепетного отношения решено начинать с детского сада.

Денис Чепелев, первый секретарь Октябрьского районного комитета БРСМ Могилева:

Мы просто обязаны сохранить наши национальные колориты и донести их до наших детей. Чтобы дети знали, что это заслуга наших предков, что стояло за тем или иным цветом, чтобы знали не только то, что на сегодня флаг состоит из двух цветов, красного, зеленого, и орнамента, но и понимали, что они означают.

Екатерина Еленкова, учащаяся Могилевской городской гимназии № 1:

Красный цвет обозначает солнце, а зеленый обозначает леса. Белый орнамент обозначает восход солнца, чистоту.

Валерия Якубенок, учащаяся Могилевской городской гимназии № 1:

Я первый раз увидела и услышала гимн, когда я была маленькая. Мы всей семьей на Новый год сидели за столом, прозвучал гимн, все родители встали. Я спросила у мамы, что это за песня. И мама рассказала мне про гимн, герб и флаг.