«Такая тенденция есть». Почему белорусам проще обратиться сразу к депутатам, чем к местной власти?
Новости Беларуси. На что жалуются властям простые белорусы? Оправдывает ли служба «Одно окно» свое название? Почему запущенные случаи приходится решать через Президента? Ответы на житейские вопросы найдут эксперты на площадке ток-шоу «По существу» 23 января в 18.30.
Алена Сырова, СТВ:
Когда готовилась к программе, изучала со своими коллегами работу с обращениями граждан. Есть такое мнение, что у нас два тренда: обращаются либо в службу 115, либо сразу идут на личный прием граждан к депутатам, сенаторам или Наталье Ивановне Кочановой.
Кирилл Казаков, СТВ:
И ответ какой: а что я пойду к местной власти, они ничего не сделают. Я сразу туда, а оттуда спустят.
Марина Ильина, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по региональной политике и местному самоуправлению:
Я думаю, такая тенденция есть. Но могу сказать, что и мы просим граждан обращаться к нам, сенаторам. Потому что каждое совещание Наталья Ивановна Кочанова говорит: людей нужно выслушать, нужно помочь решить их проблемы, подумать о том, как мы можем совершенствовать законодательство, именно изучив на местах, какие есть проблемы. Поэтому я думаю, что граждане нам доверяют.
Алена Сырова:
Смотрите, ситуация с Соколом та же самая. Она явно людей не сподвигает к тому, чтобы они решали на местном уровне. Потому что до определенного момента жаловались, жаловались, жаловались. И только когда вмешались сверху, тогда вопрос решился, на него обратили внимание. Логика у обычного гражданина Беларуси такова: там не решили, тут не решили, решили только наверху. Зачем мне в следующий раз тогда с моим вопросом даже пытаться куда-то пойти?
Марина Ильина:
Соглашусь. Я бы сказала, что нам Наталья Ивановна всегда говорит: каждый должен заниматься своим делом хорошо, то есть выполнять свои обязанности на месте хорошо. Конечно, здесь уже вопрос зашел так далеко, что пришлось Наталье Ивановне вмешаться, поехать на место, посмотреть, действительно ли существует такая проблема. Были приняты управленческие решения, наказаны люди. Сейчас на контроле этот вопрос. Я думаю, что мы доведем до какого-то логического завершения его.
Марина Ленчевская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Вообще, я считаю, что не надо ни в коем случае вот до такого доводить любой вопрос. Есть директива № 2 Президента, там четко написано, что каждый вопрос должен решаться на местах. И каждая ветвь власти должна заниматься своим делом. Исполнительный комитет – у них одно направление деятельности. Мы, депутаты, сегодня отвечаем за законотворчество. И нам, наверное, надо сосредоточиться и посмотреть, где какие есть пробелы в законодательстве, где его нужно усовершенствовать. И у меня есть масса таких примеров, когда, пообщавшись с избирателями, были действительно существенные изменения в законодательство привнесены. Но депутатам нередко приходится и красить скамейки, и менять фонари – это неправильно, на мой взгляд.
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