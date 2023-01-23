Почти 2 миллиона обращений за год. Почему минчане жалуются на службы города?

Новости Беларуси. На что жалуются властям простые белорусы? Оправдывает ли служба «Одно окно» свое название? Почему запущенные случаи приходится решать через Президента? Ответы на житейские вопросы найдут эксперты на площадке ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, СТВ:

Я небольшую цифру приведу, чтобы понимали, какова ситуация, например, в Минске. Итак: в Минске за 2022 год на службу 115.бел поступило 1 миллион 787 тысяч обращений. Это из расчета того, что в Минске живет чуть более 2 миллионов человек. То есть фактически каждый житель Минска хотя бы раз в течение года пожаловался. Я тоже живу в этом городе и прекрасно понимаю, что не все в городе плохо. Но получается, что как бы да. Валерий Викторович, вопрос к вам. 9-я часть города. У вас действительно столько обращений? Если взять срез района по сравнению с Минском. Либо, я точно знаю, что очень часто в одном подъезде могут жить люди, которые одну проблему просто раскручивают до такой степени, что, может быть, ее действительно решить проще. Но им нужно хайп такой устроить, как говорят. Или, например, я точно знаю о том, что только вот в конце этого года на 46 % выросло количество обращений по поводу уборки снега. Не убирают. Но надо же, вместо того, чтобы лопату взять, пожаловаться.

Валерий Вороницкий, глава администрации Партизанского района Минска:

Да, конечно, у нас граждане в городе и в том числе в администрации Партизанского района налажена системная работа с обращениями граждан. В том числе заявками, которые поступают на 115. По итогам 2022 года по Партизанскому району поступило около 62 тысяч заявок. Это по всем организациям коммунальной формы собственности, которые обслуживают и жилфонд, и парки, скверы, уличные дорожные сети. Кирилл Казаков:

Это в основном ЖКХ? Валерий Вороницкий:

Нет, это полностью все коммунальные предприятия. По содержанию всего. Кирилл Казаков:

Нет, жалобы на что? На что жалуются? Валерий Вороницкий:

Это не жалобы, это обращения, скажем так. Потому что граждане обращаются с различными проблемами. Где-то есть и жалобы, но в основном это обращения. Потому что наши граждане привыкли получать в нашей республике, чтобы оказывались качественно коммунальные услуги, жилищно-коммунальные услуги. Они привыкли, что в нашей стране, в нашем городе чистота, порядок и так далее. То же самое, выходя на работу из подъезда, они хотят спуститься в чистом лифте, пройти по чистому подъезду, с хорошим настроением прийти на работу. И с таким же хорошим настроением вернуться. Кирилл Казаков:

Я тоже живу в этом городе и прекрасно понимаю, что в городе чисто, автобус ходит максимум по расписанию, чаще всего у нас тепло и есть горячая вода, электричество. То есть есть базовый набор тех услуг, которые не вызывают никаких сомнений у меня каждый вечер. От чего почти 2 миллиона жалоб?