«Разберёмся самым серьёзным образом». Наталья Кочанова посетила таунхаусы в Соколе с инспекцией

Новости Беларуси. История с коттеджами для многодетных семей в Соколе началась еще год назад. Осенью 2021-го счастливые новоселы начали въезжать в свои дома. Но буквально сразу же выяснилось, что большая часть из них содержит массу недостатков: в одних протекала крыша, где-то под обоями появлялась плесень, возникли проблемы с вентиляцией, в других домах и вовсе пошли трещины по фундаменту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. УКС издевалось над многодетными. Плесень и сломанная сантехника – в какие дома предложили заселиться людям? Подробнее здесь. Александр Лукашенко отреагировал мгновенно и дал поручение Наталье Кочановой. Одна из приоритетных задач государства была, есть и будет обеспечить многодетные семьи доступным, но при этом качественным жильем. Уже в августе 2022 года уполномоченная по Минску и Минской области впервые встретилась с жителями коттеджного поселка.

– Как можно вот так забор поставить? Это по каким таким технологиям, вот это вот?

– Они уже все рассохлись возле забора.

– Землю подсыпать надо было, минимизировать? Или вы не планировали?

– Нет, не планировали.

– Ну, если вы мне будете рассказывать, что это сделано правильно, знаете, лучше вы не говорите. Прямо на месте были обозначены конкретные сроки и поставлены четкие задачи.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Мы жестко установили сроки для выполнения этих работ, которые должны будут выполнены быть не позднее чем 5 октября. Замечания и дефектные акты будут составлены с учетом требований Госстройнадзора. Проблемы действительно оперативно решаются, но в воздухе так и повис вопрос: почему для бурной деятельности потребовалось вмешательство на таком, самом высоком уровне?

Денис Вихренко, заместитель главы администрации Октябрьского района Минска:

Однозначно не снимаем с себя ответственности. Однозначно можно было, и решались эти вопросы, наверное, не так оперативно, так быстро, как хотелось бы многим жителям. К сожалению, ситуация дошла до такой точки, когда пришлось вмешаться высшим должностным лицам. Пока госзастройщик исправлял за частниками строительные недочеты, правоохранительные органы давали безалаберности юридическую оценку. Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело. Сейчас следователи продолжают разбираться в деталях социальной безответственности.

Дмитрий Брылев, официальный представитель Генеральной прокуратуры Беларуси:

Генеральная прокуратура санкционировала меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего директора УКС «Запад», которому инкриминировано злоупотребление служебными полномочиями. Установлено, что обвиняемый не позднее мая 2020 года обеспечил заключение договора с конкретным обществом с ограниченной ответственностью на строительство жилых помещений для многодетных семей в микрорайоне Сокол. Позднее он организовал подписание подчиненными документов, позволяющих произвести оплату в адрес указанного субъекта хозяйствования за работы, которые в действительности были выполнены не в полном объеме. Работы должны были завершить к 5 октября. Очередная инспекция показала: большинство строительных недоделок были ликвидированы. Но далеко не все.

Наталья Кочанова:

Я, если честно, ехала сюда с надеждой, что здесь сделано уже все. На самом деле, конечно, здесь еще многое не сделано. И мы разберемся с должностными лицами, которые не выполнили поставленные перед ними задачи. Причем разберемся самым серьезным образом. На календаре декабрь. Но покой загородной жизни в Соколе все еще нарушает шум строительных инструментов. Но местные этому только рады. Дело движется, а значит, счастливая жизнь, о которой мечтали десятки многодетных семей, совсем рядом.

Максим Вирковский, производитель работ СУ-202 ОАО «МАПИД»:

Дефекты были и по кровле древесины, но сам факт, чтобы их устранить, приходится демонтировать кровлю. Работаем и в субботу, в воскресенье, собственники постоянно приезжают, все вместе, вроде все довольны. Не говорят спешить, никто не спешит, делаем все хорошо и качественно.

Денис Вихренко:

Сокол сегодня, в принципе, развивается комплексно, эта территория, микрорайон Октябрьского района развивается комплексно. Помимо усадебной застройки, 9 многоквартирных жилых домов сегодня в строительстве. Первые два дома мы планируем сдать в ближайшее время, это декабрь-январь следующего года – введутся в эксплуатацию. Люди получат свои квартиры. Помимо жилья, в рамках усадебной застройки три детских площадки построено, автобусный маршрут 180 – провели движение, чтобы он захватывал, чтобы дети могли добираться и собственники домов в центр микрорайона. Детский сад, ведется активно строительство, в следующем году введем в эксплуатацию, откроем, пойдут детишки в детское дошкольное учреждение. Проектируется буквально в шаговой доступности средняя общеобразовательная школа в данном микрорайоне. И завершается строительство амбулатории, 100 посещений в смену. Попав в такую строительную передрягу, люди делают только один вывод.