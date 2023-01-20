Пострадавшим должны выплатить компенсацию. Кто несёт ответственность за текущую крышу?

Новости Беларуси. Если вы живете на последнем этаже многоквартирного дома, то рано или поздно вам наверняка станет известна такая проблема, как протекание кровли. Ocoбeннo aктyaльным этот вопрос cтaнoвитcя в мeжceзoньe, когда за окном льют дожди или тает снег, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ.

Сергей Шуманский, ведущий:

Понятно, что кроме хозяина, на голову которого течет вода, эта проблема априори никого не интересует. И пока вы подставляете тазики и дежурите у объекта протекания, никто даже и думать не будет, как решить ваш «мокрый вопрос». О том, куда бежать и к кому обращаться, чтобы не окунуться в коммунальные проблемы с головой, поговорим с генеральным директором Минского городского жилищного хозяйства Мариной Толстик. Сколько домов в Минске требуют ремонта крыши? Сергей Шуманский:

Текущая кровля действительно ли сегодня при такой погоде это головная боль? В чем это проявляется? Может, в цифрах?

Марина Толстик, генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

Что такое Минск и сколько у него кровель? Сегодня в Минске насчитывается более 6 000 жилых домов. Мы понимаем, что все дома с кровлями. Для себя мы разграничиваем кровли шиферные, скатные, стандартные, мягкие. Преобладающим большинством являются жилые дома со стандартной плоской, мягкой кровлей, как принято у нас, коммунальщиков говорить. Откуда мы узнаем о течи кровли или необходимости ее ремонтировать? Ежегодно на законодательном уровне для предприятий ЖКХ определен регламент работы. Два раза в год коммунальщики выходят на весенние и осенние обходы и фиксируют необходимость ремонта кровель. В принципе, это происходит ежегодно. Это работа, налаженная во всех предприятиях системы ЖКХ. Ни 2023 год, ни 2022 год не стал исключением. Что происходило в 2022 году? После проведения соответствующих осмотров жилищно-коммунальные организации определили потребность в ремонте кровель. Эта цифра составляла 285 тысяч метров квадратных в части необходимости локального ремонта или даже полностью заменить в виде текущего ремонта. Погода является одним из важных факторов, когда мы понимаем, что сделали работу качественно или нет. Помимо погоды есть еще физический износ кровли. И эти два фактора показали в совокупности в 2022 году, что где-то есть проблемы. К нам поступило большое количество заявок от жителей на течь кровли. Какие действия были приняты на уровне руководства Мингорисполкома?

Было принято решение дополнительно провести обследование и под проведенное обследование были выделены дополнительные источники финансирования. В 2022 году мы всю работу настраивали на работы по ремонту кровли. Тезис для сотрудников ЖКХ был передан в таком виде: если течет кровля – это задача номер один. Мы должны обследовать и принимать меры по устранению. На 2023 год мы тоже имеем на руках графики, цифры. Если в 2022-м мы отремонтировали больше 300 000 кровель, то план, сформированный на 2023 год, где-то в отношении 2022 года одинаковый. Жители дома по адресу переулок Козлова, 18А столкнулись с проблемой течи кровли. Насколько мне известно, уже определена причина. Гарантийный период ремонта кровли, так как дом в 2019 году находился на капитальном ремонте, выполнялись определенные работы в рамках проектной документации, и сегодня подрядная организация в рамках законодательства в течение пяти лет обязана следить за техническим состоянием тех работ, которые они выполнили. У нас как раз такой случай. Сегодня подрядная организация приглашена для выполнения работы, они работают на кровле, чтобы устранить и максимально ликвидировать те последствия, которые уже, к сожалению, допущены. Мы смотрели и обследовали квартиры в этом доме, результатом нашей работы стали составленные акты о залитии. Механизм дальнейшей работы тоже всем понятен, жителям разъяснены их дальнейшие действия. Мы рассчитываем на то, что все меры, которые мы принимали в прошлом году, которые принимаем сейчас, максимально сократят количество обращений от наших жителей. Куда нужно обращаться, если течет крыша? Сергей Шуманский:

А для тех, кому это еще предстоит, кто может столкнуться, какой алгоритм действий?

Марина Толстик:

Это заявка на автоматическую диспетчерскую службу, которая создана в Минске. Фиксируется и передается исполнителям. Исполнители по законодательству по тем нормам, которые сегодня есть, должны в течение дня провести обследование, принять меры по локализации, если течь большая, и в дальнейшей разработке мероприятий по устранению течи полностью. Наша задача – течь локализовать в течение дня, когда поступает заявка. Помимо этого наша задача – в этот же день составить акт о залитии, а дальше уже дефектный после двух недель проведения работ. Исполнитель услуг по техническому обслуживанию, служба заказчика в лице ЖКХ обеспечивают контроль и качество выполняемых работ. Но если мы столкнемся со случаем, который произошел на Козлова, 18А, то здесь взаимоотношения двух сторон: это служба заказчика – ЖКХ и подрядная организация, которая выполняла работу по капитальному ремонту. Здесь ЖЭС находится в стороне, но это гарантийный случай. Как правило, в большинстве случаев за состояние кровли отвечают жилищно-эксплуатационные участки. Могут ли пострадавшие рассчитывать на компенсацию? Сергей Шуманский:

То есть в этой ситуации, да и в похожих, жители пострадавших квартир должны рассчитывать на компенсацию?



Марина Толстик:

Конечно. В актах о залитии, это разработанная, утвержденная форма, сразу при осмотре квартир указывается причина, по которой произошло залитие. А дальше разработан механизм в виде составления дефектного акта, сметы либо выполнения работ, либо возмещения в денежном выражении тех участков, которые пострадали. Почему крыши начинают течь? Сергей Шуманский:

В чем причина? Это изначально некачественно сделанный ремонт либо это наши условия?





Марина Толстик:

В плане причин, думаю, одинаково. Конечно, если брать процентное соотношение, проблемы с течью кровли мы больше наблюдаем в домах, которые уже эксплуатируются более 20 лет. Но если говорить об основных причинах, то это (гарантийные случаи) когда некачественно выполненные работы. К счастью, это небольшой процент. Физический износ

самого рубероида – любой материал имеет свой физический износ, исключением не являются материалы для кровли.



Сергей Шуманский:

Кровля, я так понимаю, в большинстве случаев стандартная?



Марина Толстик:

Да. Это плоская кровля, мягкая кровля, как у нас принято говорить. Наверное, 70 % от жилищного фонда Минска имеет такие кровли. И, конечно же, погодные условия – перепад температур дает на кровлю воздействие.

Как решили проблему жителей на переулке Козлова? Сергей Шуманский:

Когда мы общались на Козлова с людьми, были даже такие предложения у жителей, что если мы не дождемся, то полезем сами на крышу и будем заделывать, лишь бы в квартиру не текло. Имеют ли место такие размышления, не говоря о том, чтобы так поступать?





Марина Толстик:

Я категорически говорю нет и категорически против, потому что это безопасность. Сегодня проводятся определенные мероприятия, которые предотвращают возможность людей выйти на кровлю. Тот же замок, который говорит о том, что стоп – выход на кровлю только при определенных условиях определенным людям, которые имеют соответствующее

образование и как минимум прошли мероприятия по охране труда. Сегодня кровля для жильцов закрыта. Мы должны это четко понимать. Для этого созданы специализированные организации. Конечно, ремонт кровель ввиду погодных условий продолжается ежегодно, в течение всех 12 месяцев. Основной акцент, конечно, сделан на весенне-осенний период, при этом факты, которые показывают, что выявляются проблемы на отдельных жилых домах, еще раз фиксируют: у нас нет препятствий, чтобы не выполнять работы в какой-то из месяцев.



Сергей Шуманский:

Даже если потребуется перекладывать кровлю снова, класть новый рубероид, то не проблема сейчас?



Марина Толстик:

Конечно, снег и мороз не являются положительными факторами, чтобы ремонтировать кровлю. Но при плюсовой температуре мы можем выполнять работы беспрепятственно.



Сергей Шуманский:

Но чтобы людям сделать ремонт после залития, какое-то время все же нужно?