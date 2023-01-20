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Пострадавшим должны выплатить компенсацию. Кто несёт ответственность за текущую крышу?

20 января 2023 15:26
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Новости Беларуси. Если вы живете на последнем этаже многоквартирного дома, то рано или поздно вам наверняка станет известна такая проблема, как протекание кровли. Ocoбeннo aктyaльным этот вопрос cтaнoвитcя в мeжceзoньe, когда за окном льют дожди или тает снег, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ.

Пострадавшим должны выплатить компенсацию. Кто несёт ответственность за текущую крышу?-1

Сергей Шуманский, ведущий:
Понятно, что кроме хозяина, на голову которого течет вода, эта проблема априори никого не интересует. И пока вы подставляете тазики и дежурите у объекта протекания, никто даже и думать не будет, как решить ваш «мокрый вопрос».

О том, куда бежать и к кому обращаться, чтобы не окунуться в коммунальные проблемы с головой, поговорим с генеральным директором Минского городского жилищного хозяйства Мариной Толстик.

Сколько домов в Минске требуют ремонта крыши?

Сергей Шуманский:
Текущая кровля действительно ли сегодня при такой погоде это головная боль? В чем это проявляется? Может, в цифрах?

Пострадавшим должны выплатить компенсацию. Кто несёт ответственность за текущую крышу?-4

Марина Толстик, генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
Что такое Минск и сколько у него кровель? Сегодня в Минске насчитывается более 6 000 жилых домов. Мы понимаем, что все дома с кровлями. Для себя мы разграничиваем кровли шиферные, скатные, стандартные, мягкие. Преобладающим большинством являются жилые дома со стандартной плоской, мягкой кровлей, как принято у нас, коммунальщиков говорить.

Откуда мы узнаем о течи кровли или необходимости ее ремонтировать? Ежегодно на законодательном уровне для предприятий ЖКХ определен регламент работы. Два раза в год коммунальщики выходят на весенние и осенние обходы и фиксируют необходимость ремонта кровель. В принципе, это происходит ежегодно. Это работа, налаженная во всех предприятиях системы ЖКХ. Ни 2023 год, ни 2022 год не стал исключением. Что происходило в 2022 году? После проведения соответствующих осмотров жилищно-коммунальные организации определили потребность в ремонте кровель. Эта цифра составляла 285 тысяч метров квадратных в части необходимости локального ремонта или даже полностью заменить в виде текущего ремонта. Погода является одним из важных факторов, когда мы понимаем, что сделали работу качественно или нет. Помимо погоды есть еще физический износ кровли. И эти два фактора показали в совокупности в 2022 году, что где-то есть проблемы. К нам поступило большое количество заявок от жителей на течь кровли. Какие действия были приняты на уровне руководства Мингорисполкома?

Пострадавшим должны выплатить компенсацию. Кто несёт ответственность за текущую крышу?-7

Было принято решение дополнительно провести обследование и под проведенное обследование были выделены дополнительные источники финансирования. В 2022 году мы всю работу настраивали на работы по ремонту кровли. Тезис для сотрудников ЖКХ был передан в таком виде: если течет кровля – это задача номер один. Мы должны обследовать и принимать меры по устранению. На 2023 год мы тоже имеем на руках графики, цифры. Если в 2022-м мы отремонтировали больше 300 000 кровель, то план, сформированный на 2023 год, где-то в отношении 2022 года одинаковый.

Жители дома по адресу переулок Козлова, 18А столкнулись с проблемой течи кровли. Насколько мне известно, уже определена причина. Гарантийный период ремонта кровли, так как дом в 2019 году находился на капитальном ремонте, выполнялись определенные работы в рамках проектной документации, и сегодня подрядная организация в рамках законодательства в течение пяти лет обязана следить за техническим состоянием тех работ, которые они выполнили. У нас как раз такой случай. Сегодня подрядная организация приглашена для выполнения работы, они работают на кровле, чтобы устранить и максимально ликвидировать те последствия, которые уже, к сожалению, допущены. Мы смотрели и обследовали квартиры в этом доме, результатом нашей работы стали составленные акты о залитии. Механизм дальнейшей работы тоже всем понятен, жителям разъяснены их дальнейшие действия. Мы рассчитываем на то, что все меры, которые мы принимали в прошлом году, которые принимаем сейчас, максимально сократят количество обращений от наших жителей.

Куда нужно обращаться, если течет крыша?

Сергей Шуманский:
А для тех, кому это еще предстоит, кто может столкнуться, какой алгоритм действий?

Пострадавшим должны выплатить компенсацию. Кто несёт ответственность за текущую крышу?-10

Марина Толстик:
Это заявка на автоматическую диспетчерскую службу, которая создана в Минске. Фиксируется и передается исполнителям. Исполнители по законодательству по тем нормам, которые сегодня есть, должны в течение дня провести обследование, принять меры по локализации, если течь большая, и в дальнейшей разработке мероприятий по устранению течи полностью. Наша задача – течь локализовать в течение дня, когда поступает заявка. Помимо этого наша задача – в этот же день составить акт о залитии, а дальше уже дефектный после двух недель проведения работ.

Исполнитель услуг по техническому обслуживанию, служба заказчика в лице ЖКХ обеспечивают контроль и качество выполняемых работ. Но если мы столкнемся со случаем, который произошел на Козлова, 18А, то здесь взаимоотношения двух сторон: это служба заказчика – ЖКХ и подрядная организация, которая выполняла работу по капитальному ремонту. Здесь ЖЭС находится в стороне, но это гарантийный случай. Как правило, в большинстве случаев за состояние кровли отвечают жилищно-эксплуатационные участки.

Могут ли пострадавшие рассчитывать на компенсацию?

Сергей Шуманский:
То есть в этой ситуации, да и в похожих, жители пострадавших квартир должны рассчитывать на компенсацию?

Марина Толстик:
Конечно. В актах о залитии, это разработанная, утвержденная форма, сразу при осмотре квартир указывается причина, по которой произошло залитие. А дальше разработан механизм в виде составления дефектного акта, сметы либо выполнения работ, либо возмещения в денежном выражении тех участков, которые пострадали.

Почему крыши начинают течь?

Сергей Шуманский:
В чем причина? Это изначально некачественно сделанный ремонт либо это наши условия?

Пострадавшим должны выплатить компенсацию. Кто несёт ответственность за текущую крышу?-13



Марина Толстик:
В плане причин, думаю, одинаково. Конечно, если брать процентное соотношение, проблемы с течью кровли мы больше наблюдаем в домах, которые уже эксплуатируются более 20 лет. Но если говорить об основных причинах, то это (гарантийные случаи) когда некачественно выполненные работы. К счастью, это небольшой процент. Физический износ
самого рубероида – любой материал имеет свой физический износ, исключением не являются материалы для кровли.

Сергей Шуманский:
Кровля, я так понимаю, в большинстве случаев стандартная?

Марина Толстик:
Да. Это плоская кровля, мягкая кровля, как у нас принято говорить. Наверное, 70 % от жилищного фонда Минска имеет такие кровли. И, конечно же, погодные условия – перепад температур дает на кровлю воздействие.

Как решили проблему жителей на переулке Козлова?

Сергей Шуманский:
Когда мы общались на Козлова с людьми, были даже такие предложения у жителей, что если мы не дождемся, то полезем сами на крышу и будем заделывать, лишь бы в квартиру не текло. Имеют ли место такие размышления, не говоря о том, чтобы так поступать?

Пострадавшим должны выплатить компенсацию. Кто несёт ответственность за текущую крышу?-16



Марина Толстик:
Я категорически говорю нет и категорически против, потому что это безопасность. Сегодня проводятся определенные мероприятия, которые предотвращают возможность людей выйти на кровлю. Тот же замок, который говорит о том, что стоп – выход на кровлю только при определенных условиях определенным людям, которые имеют соответствующее
образование и как минимум прошли мероприятия по охране труда. Сегодня кровля для жильцов закрыта. Мы должны это четко понимать. Для этого созданы специализированные организации. Конечно, ремонт кровель ввиду погодных условий продолжается ежегодно, в течение всех 12 месяцев. Основной акцент, конечно, сделан на весенне-осенний период, при этом факты, которые показывают, что выявляются проблемы на отдельных жилых домах, еще раз фиксируют: у нас нет препятствий, чтобы не выполнять работы в какой-то из месяцев.

Сергей Шуманский:
Даже если потребуется перекладывать кровлю снова, класть новый рубероид, то не проблема сейчас?

Марина Толстик:
Конечно, снег и мороз не являются положительными факторами, чтобы ремонтировать кровлю. Но при плюсовой температуре мы можем выполнять работы беспрепятственно.

Сергей Шуманский:
Но чтобы людям сделать ремонт после залития, какое-то время все же нужно?

Пострадавшим должны выплатить компенсацию. Кто несёт ответственность за текущую крышу?-18



Марина Толстик:
Конечно. Как правило, это происходит по инициативе двух сторон, потому что должны быть какие-то проверочные мероприятия. Выполнили работы – это хорошо, течь локализовали – хорошо, но надо проверить, чтобы все, что мы сделали, не усугубилось дальше. Мы, как правило, совместно с жителями определяем даты, когда можно прийти с выполнением работ. Конечно, дожидаемся каких-то больших осадков, чтобы перепроверить, а дальше люди сами дают доступ, чтобы мы пришли и выполнили те работы. Здесь каких-то нареканий со стороны жителей мы не наблюдаем. Думаю, что в таких ситуациях мы конструктивно выстраиваем диалог.

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# Проблемы ЖКХ # общество # Сергей Шуманский # Марина Толстик # Фотофакт

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