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Лукашенко: обстановка вокруг Беларуси не такая простая. Почему 2023 год особенный для охраны границы?

23 января 2023 16:29
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Новости Беларуси. Обстановка по периметру границы, поддержка пограничников армией и проблемы беженцев. Охрану государственных рубежей обсудили сегодня, 23 января, у Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ситуация изменчива. Но обстановка прогнозируемая и контролируемая, несмотря на постоянные внешние вызовы.

Лукашенко: обстановка вокруг Беларуси не такая простая. Почему 2023 год особенный для охраны границы?-1

Созвездие больших звезд во Дворце Независимости. Сегодня главнокомандующий утвердил решение на охрану госграницы в 2023 году. Это процедура традиционная, ежегодная, даже немного торжественная. А для Президента, который и сам носил зеленые погоны, наполнена еще и особым смыслом. А в этом году особый смысл – в напряженной обстановке.

«Обстановка меняется быстро, динамика очень большая». Лукашенко доложили, что происходит на границе Беларуси.

Лукашенко: обстановка вокруг Беларуси не такая простая. Почему 2023 год особенный для охраны границы?-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Хоть у нас сегодня традиционное мероприятие – ежегодно в начале года мы принимаем решение об охране государственной границы. Но особенность этого года в том, что, как никогда ранее, по-моему, обстановка вокруг Беларуси (военно-политическая обстановка, да и экономическая) не такая простая. В этом и есть особенность нашей сегодняшней встречи. Я хотел бы прежде всего от председателя ГПК услышать характеристику этой обстановки, что происходит по периметру на сегодняшний день. Понятно, что мы не единожды к этому вопросу обращались – и в прошлом году, и в этом году. Но тем не менее обстановка меняется быстро, динамика очень большая.

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# Государственная граница Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Фотофакт

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