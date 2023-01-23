Прядёт на 100-летней прялке и выступает в ансамбле. Рассказываем о рукодельнице из Могилёвской области

Новости Беларуси. В деревне затяжные зимние вечера – время для творческой работы. Народные умельцы взяли в руки инструменты и активно готовятся к празднику Купалье в Александрии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди тех, кто не пропускает ни одного феста на берегу Днепра, жительница агрогородка Полыковичи Могилевского района Мария Степановна Чмырева. В мае ей исполнится 93 года, но, несмотря на почтенный возраст, она полна сил. Мария Степановна прядет без очков и знает больше сотни народных белорусских песен. В доме, где крутится прядильное колесо и льются душевные песни, побывала Юлия Мычка.

Раньше собирались женщины прясть, и мамка моя еще была, бабушка моя была. И они собирались в одну хату, человек пять-шесть. Прялки принесут, чтобы веселей было. И на ночь. Днем работают, а вечером прядут.

От ритмичного стука деревянного колеса неопытных рукодельниц тянет в сон, а вот кудесница баба Маня за беседой только разгоняет прялку. Руки мастера набирают скорость, тонкая нить аккуратно ложится на катушку. Из этой льняной пряжи Марья Степановна планирует сплести пояс, тот самый, что повезет в 2023 году на праздник в Александрию.

Работает баба Маня фактически на музейном экспонате. Ее прялке больше 100 лет, но деревянный руль верно служит только своей хозяйке, и, видимо, не любит чужих рук. Мастер-класс с моим участием с треском провалился.

– По чуть-чуть вот так оттягиваешь.

– Боже, это сложно!

– Не сложно это!

Даже в дуэте с Марьей Степановной сплести хоть немного пряжи не удалось, а ведь сама хозяйка еще в детстве подружилась с прялкой самостоятельно. Училась, как говорят в народе, с рук. Мама всегда была при деле. После тяжелой работы днем вечерами рукодельничала вся семья. Молодежь ждала воскресенья.

Как раньше ждешь воскресения, чтобы скорее танцы были. Вот, хорошо было. А сейчас глядят компьютеры, не хотят ни в клуб идти, никуда. А раньше танцы! Какие были танцы? Не такие, как сейчас.

Баба Маня и сегодня не прочь топнуть ногой и завести песню, только что-то в последнее время болит колено. Летом и осенью старейшина агрогородка Полыковичи не пропускала в местном клубе ни одной репетиции фольклорного ансамбля «Криничанка». Ну, как говорят здесь, в деревне, если сам не в силах прийти к песни, то песня сама найдет тебя.

Любимому ансамблю помогает Мария Степановна и с костюмами. Для общего дела не пожалела даже семейную реликвию.

Мария Чмырева, жительница агрогородка Полыковичи:

Этой сорочке уже 100 лет! Моя мамка вышила. И она ее тоже любила. Когда надо было – надевала, а то она ее тоже жалела. Думаю, отдам в клуб. Пускай память моя будет.

У Марьи Степановны 8 детей, 20 внуков, а подсчитывали правнуков – сбились со счета. Вся ее большая семья около 100 человек. Весной она всех зовет на именины, а там и до любимой Александрии рукой подать.

Я Александрию никогда не пропускала. Когда меня приглашали туда – я всегда пожалуйста. И сейчас, если будет здоровье, я не отказываюсь в Александрию съездить.