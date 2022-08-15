«Спецслужбы поставлены под каждого депутата». Как в Польше разбираются с оппозицией?

Новости Беларуси. Мир на грани. Как Евросоюз страдает от своих же санкций? Почему Беларусь выставляют в плохом свете в Европе? Назло кому страна держит экономический удар и даже извлекает пользу? Беларусь глазами европейца. В студию ток-шоу « По существу » придет европолитик, чтобы в прямом эфире обсудить с экспертами и ведущими двустороннее положение дел.

Николай Щекин, политолог: Здоровая оппозиция, даже козырь у каких-то оппозиционных сил просто выбит из-под ног. Президент даже здесь обошел на два-три шага вперед всех практически.

Петр Петровский, политолог:

Я бы не согласился, что это оппозиция у нас. Вы спросите хоть одну политическую партию на Западе, которая бы финансировалась такими американскими NDI, IRI, USA и прочими специфическими структурами, которые недружественные нашей стране. Таких вы не найдете. Возьмем ту же нам соседствующую, с ума сходящую Польшу. Те, кто не согласны с парламентом, там одна фракция единственная сказала: «Мы не согласны с политикой правящей партии». В отношении их уже спецслужбы поставлены под каждого депутата. И смотрят, чтобы они никуда не приехали, тем более в Беларусь или в Россию.

Кирилл Казаков, СТВ:

Но диктатура-то у нас, в Польше демократия и свобода.

Петр Петровский:

Поэтому настолько там демократично, что свобода слова в свободе не нуждается.

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