Рачков о влиянии санкций на Беларусь: укрепление отношений с Россией – это правильный путь
Новости Беларуси. Мир на грани. Как Евросоюз страдает от своих же санкций? Почему Беларусь выставляют в плохом свете в Европе? Назло кому страна держит экономический удар и даже извлекает пользу? Беларусь глазами европейца. В студии ток-шоу «По существу» европолитик. В прямом эфире обсуждаем с экспертами и ведущими двустороннее положение дел.
Кирилл Казаков, СТВ:
Мы все говорим: санкции, с нами не дружат. Есть такое понятие, правда, пришедшее из России. Я не очень хочу брать названия российские, но недружественная страна появилась там. Мы можем пообещать нашим гражданам, что все, что есть, будет нами побеждено, и мы справимся с этим? Вот на уровне всех госорганов, на уровне того, что у нас отношения с Россией под санкциями стали намного ближе.
Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Ну, обещают, наверное, те, кто не очень серьезно относятся и к государственному управлению, и к той ситуации, которая сейчас складывается в целом в мире. Я бы хотел несколько переформулировать ваш посыл относительно фашизма. Он не формируется сейчас, а он возвращается. Он был законсервирован. Конечно, долгое время западные спецслужбы, страны Запада придерживали этот грязный инструмент в политическо-идеологической борьбе.
Алена Сырова, СТВ:
Замаскировали.
Кирилл Казаков:
Сколько бывших нацистов работало в правительстве ФРГ.
Сергей Рачков:
Конечно, мы сегодня должны очень серьезно относиться к той ситуации, которая складывается. Я думаю, что то стратегическое решение, которое особенно четко проявилось в последнее время, на укрепление отношений с Российской Федерацией – это правильный путь. Но мы никогда не отказывались от того, чтобы сотрудничать, развивать отношения и с западными партнерами.
Петр Петровский: «Особенностью западной цивилизации является какой-то фанатизм во многих чертах». Читать здесь.